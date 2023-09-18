升息機率高 黃金偏空看待

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兩大產油國沙烏地阿拉伯、俄羅斯，再度延長減產時間至今年底，本次和以往採逐月公布的習慣不同讓市場感到意外。若中國或歐洲的經濟假設好轉，也將會加入推升油價往上。

由於近期油價漲多，接近去年價格起跌壓力區，建議可以等拉回到9月12日高檔突破附近小量進場試單，利用CFD可以用保證金較少的槓桿交易操作，如果跌破此區間，將有可能回測9月1日低點附近。

接下來第四季冬季用油需求較高，供應可能出現短缺。根據國際能源署（IEA）預測，第四季每日將會有250萬桶的缺口，帶動輕原油價格連續大漲已突破90元大關，創十個月價格新高，也帶動能源類股大漲，投行紛紛將未來油價目標上調到100美元以上。

即使近期美元強勢、中國經濟復甦沒有預期來得好，以及歐洲經濟狀況不好的情況下，也未能使油價價格漲勢趨緩。

黃金則比較悲觀，實質利率持續走高，加上歐元、英鎊持續弱勢，使得美元持續強勢上漲。近期油價價格上漲將有可能帶來通膨上升，雖然9月美國聯準會升息機率較低，但11月升息1碼的機率逐漸上升，也對黃金價格不利，未來黃金走勢偏空看待；建議可以利用黃金期貨、CME黃金期貨做交易，小資族則可以用保證金較少的CFD槓桿交易操作。（群益期貨提供，黃彥宏整理）