DDR4看漲 南亞科華邦電得利

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凱基投顧指出，南韓三星預計在第四季擴大DRAM減產幅度至30％，研判將推動DDR4現貨價與合約價上漲。台系廠商聞訊股價展開強攻，南亞科（2408）上漲3.43％、收72.4元，華邦電（2344）漲幅亦超過3％，表現均相當亮眼。

三星預計將DRAM減產幅度自第二季的20％、第三季的25％，擴大至第四季的30％，減產著重在DDR4。凱基投顧認為，三星減產主要係考量以下因素：一、8月以來，由於AI伺服器持續排擠一般伺服器需求，此情勢可能延續，2024年一般伺服器需求台數可能僅年持平。二、9月以來，大陸政府限縮iPhone採購，帶動Android智慧機業者增加記憶體採購，惟仍不足以彌補伺服器需求下修。

三、經過第二季至第三季，零售與工控皆已大致完成補庫存至15～20周的目標。四、三星因應DDR5供不應求情勢，預計在第四季拉升P3L新廠的投片量至每月5萬片，故需限縮既有廠區DDR4生產量，方可限縮整體位元產量，達成在第四季底將庫存去化至10周以下目標，並推動大宗的DDR4價格在第四季止跌翻漲。五、1Y奈米以上製程持續處現金流出。

繼DDR5價格第三季上漲後，凱基投顧預估，DDR4的合約及現貨價皆將在第四季止跌翻漲。展望2024年上半年，即使價格恢復上漲趨勢，研判DRAM業者仍將延續減產策略，畢竟庫存去化為製造商本波減產的核心目標，凱基投顧預計，要至明年第二季底，製造商庫存水準方可去化至五～七周的健康水準。

此外，凱基投顧預估，記憶體業者資本支出在2023年年減33％、2024年僅年增20％～30％；同時，大宗DDR4的製程升級與產能投資仍將節制，造成製造商成熟製程廠區的生產成本未持續下降，需待明年下半年價格進一步回升後方可由虧轉盈。