矽力、威盛營運強 權證鍍金

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電源管理IC廠矽力*-KY（6415）在中國與海外電動車、筆電客戶出現急單，預估下半年營運有望逐季成長，公司也同時積極布局AI伺服器市場；另一家IC設計廠威盛（2388）同樣切入AI領域，成功拿下中國專案電腦標案及歐美人工智慧專案，近期股價表現亮眼。

威盛擁有龐大的IP（矽智財）資源及晶片設計技術，讓子公司威宏在AI市場發展順利，法人指出，威盛集團擴展AI處理器出貨動能，並受惠美中貿易戰為x86架構CPU、IC設計服務帶來新商機，8月營收10.8億元、年增9.8％，在嵌入式平台的市占率持續增加，營運獲利展望樂觀。

威盛目前提供客戶AI加速處理器設計與量產，除了可與各種CPU一起運作，也可連接高頻寬記憶體、高速介面、輸出入裝置，適用於各種AI終端應用。

矽力8月營收14.77億元、月增30％、年減25.9％，前八個月累計營收96.3億元，雖然年減43％，但法人預估，消費電子產業庫存逐漸去化，今年下半年至明年上半年的營運有望恢復成長。矽力近期在中國與歐美電動車、筆電市場開始出現急單，由於工業用市場需求穩定，產品毛利率也相對高，對挹注成長動能有益。

針對AI領域的發展，矽力前幾年已經預期AI運算應用將崛起，三年前著手開發Gen4製程，在去年底進入試產，主要將應用在AI晶片內的電源管理IC，目前伺服器製程從Gen3升級到Gen4並量產後，產值將提升4～5倍。