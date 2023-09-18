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大金感恩回饋 頂級清淨機連環抽

9月30日截止，購買大金變頻空調一對一、一對多、VRV mini系列，可參加第二次抽獎

  • 工商時報 吳雅如 黃台中
●和泰興業策略長張岳龍（右）由律師柯雪莉（左）見證，以電腦隨機抽出30位幸運得主。圖／黃台中
●和泰興業策略長張岳龍（右）由律師柯雪莉（左）見證，以電腦隨機抽出30位幸運得主。圖／黃台中

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和泰興業慶祝總代理日本大金空調（DAIKIN）30周年，舉辦「大金30感謝有您」多重感恩回饋活動，日前在律師見證下進行第一次抽獎，抽出30位幸運得主，每位可獲得每台售價39,800的大金urusara頂級4合1空氣清淨機（MCZ70YSCT），得獎名單同步在官網公布。

「大金30感謝有您」多重感恩回饋活動9月30日截止，活動期間，購買大金變頻空調一對一、一對多、VRV mini系列，還可參加第二次抽獎，抽獎日期在10月17日，心動不如馬上行動！

和泰興業董事長蘇一仲表示，在顧客面對市場景氣比較辛苦的時候，特別舉辦現買現扣優惠與大金頂級空氣清淨機連環抽的活動，希望能讓顧客省錢買到好空調，共同促進經濟活絡。

大金頂級4合1閃流放電空氣清淨機除菌抗病毒，守護家人健康，日本大金與大阪大學研究發表，「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明對新冠病毒：Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9％以上，Omicron株達到99.97％、Delta變異株達到99.8％以上的抑制活性效果。

頂級4合1空氣清淨機MCZ70YSCT，美肌、脫臭、調濕、清淨，春夏秋冬都好用。除濕9公升／天、加濕量680毫升／小時，全自動智慧運轉，一機多用超強大。

大金空調感恩回饋首波是舉辦抽車活動，抽出五位幸運車主，送出的獎項是市價80.5萬，連續兩年國內最暢銷車款TOYOTA COROLLA CROSS 1.8L安心車款，第五次連環抽活動，日前由和泰大金策略長張岳龍公開電腦抽獎送出第五台汽車，活動順利圓滿達成。

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