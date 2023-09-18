Pilz量身打造 工廠設備安全驗證

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臺灣皮爾磁（Pilz）可依據客戶的工廠設備與機械，量身打造專業安全驗證服務，可以在三種不同層級間作選擇，挑選符合真正需求的驗證範圍，為工廠和機器進行標準的設計方案及實現最大安全性。

臺灣皮爾磁表示，為實現工廠設備與機械安全測試運轉，且確保能正確執行保護措施，安全系統全面正常運作，須作好風險評估、建立安全概念、進行安全設計及系統實作等每一個步驟。且須符合ISO 13849、IEC 62061及IEC 61508等國際標準，規定機器製造商或營運商須定期確認安全設計是否完善，但可能依具體應用而不同，如是否涉及已驗證類型的附加機器？或僅對機器進行小部分變更，或針對機器進行複雜且重大變更，在各種情況下，哪種驗證層級最為適當呢？

Pilz國際服務副總John McAuliffe指出，可量身打造驗證支援，並擴展其機械安全服務的範圍，所提供的驗證是全方位的服務組合，Pilz具備多年驗證專業知識及豐富經驗，提供不同層級的獨立安全驗證，因此Pilz首次讓機器製造商和營運商能個別滿足需求的驗證，並確認是否符合相關標準。

第一層級驗證包含機器安全基本檢視，第二層級驗證更徹底執行，特別是在功能安全領域，保證機器可提供充足安全措施，據CE合規性要求，第三層級驗證服務為完整合規性檢查，在三種層級，Pilz提供給機器製造商和營運商專家許多專業知識。