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公勝保經 勇奪亞太傑出企業獎雙獎

以卓越品牌形象和傑出企業經營能力，二度蟬聯「優異勵志品牌獎」，總經理蔡聖威更摘下「卓越企業領袖獎」

  • 工商時報 陳又嘉
●公勝保經在總經理蔡聖威（右四）的帶領下，榮獲「2023年亞太傑出企業獎」優異勵志品牌獎、卓越企業領袖獎雙料大獎肯定。圖／公勝保經提供
●公勝保經在總經理蔡聖威（右四）的帶領下，榮獲「2023年亞太傑出企業獎」優異勵志品牌獎、卓越企業領袖獎雙料大獎肯定。圖／公勝保經提供

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亞太地區最具企業經營影響力指標的「亞太傑出企業獎」（APEA）於9月15日舉辦頒獎典禮，經過評審嚴格審查，選出亞太地區具有卓越企業貢獻、優異管理能力的企業領導者。台灣保經業龍頭公勝保經（6028）以卓越品牌形象和傑出企業經營能力，二度蟬聯「優異勵志品牌獎」，總經理蔡聖威更成功摘下「卓越企業領袖獎」殊榮。

公勝保經秉持著成為最受信賴的保經公司為願景，且透過三大價值主張，提供一流培訓資源、打造領先數位平台及建構永續發展基石多元發展，在社會責任與公益投入更多心力，且聚焦於專業培訓，持續提升業務團隊專業能力，朝向退休專家與全方位財務規畫顧問邁進，並建構行銷、增員、退休規畫及財富傳承等系列化學習。

邀請業界專家量身打造適合培訓課程，強化個人與團隊實力，且持續挹注資金來優化數位平台，打造i世代智能平台，提升業務員服務競爭力，為響應全球永續環保趨勢，導入無紙化行動投保，結合20家壽險公司推廣的壽險商品投保率高達76％，成為業界數位應用的領航者。

蔡聖威表示，能榮獲2023亞太傑出企業獎雙料大獎實感榮幸。公勝保經成立30年來，貫徹專業培訓、數位轉型、深耕公益，且致力培育專業顧問打造一流品牌，運用數位平台提升專業形象、推廣運動公益、推動健康促進、實踐人道關懷，落實企業社會責任。

公勝保經未來將持續致力於企業發展、穩健經營、保戶服務、人才資源及永續發展等多元面向，落實「不只保險，我們分享愛」的理念，守護每一個家庭，共同力行「Action for Future、Action for Love」精神。

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