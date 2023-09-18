所羅門 引進PLEX智慧製造平台

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台灣洛克威爾公司為協助台灣企業建立智慧製造平台，即日起推行訂閱制的雲端執行製造系統（MES）-PLEX，提供有別於傳統MES的另一選項，企業可快速部署生產運營管理（MOM）系統。避免過往傳統的MES系統導入後需要企業聘請人力維護，白白浪費寶貴資源的缺失。

寶貴的IT資源應該使用於AI來創造更大的競爭優勢，因此將標準的管理系統採用雲端訂閱制來減少IT資源的投入，已是國際上的產業應用趨勢。訂閱制可以讓企業減少一次性龐大的系統費用投入，同時也可以因應訂單的增減及使用的功能來靈活調整訂閱用戶數及模組數量，降低使用成本。

所羅門表示，有別於傳統MES強調系統功能的多樣性與廣度，PLEX是以機聯網IOT為基礎所開發出的MOM智慧製造平台，符合汽車製造業IATF 16949標準與食品飲料加工業GMP規範。除MES外，尚有品質管理系統（QMS）、設備效能管理（APM）、供應鏈規劃（SCP）與戰情管理（PM），企業可依據需求靈活選擇使用，來達到最高效益。並可與其他系統如SAP、Oracle、與Workday完整整合。

PLEX的系統放置於Microsoft的Azure雲端，過去12個月累積停機時間小於9分鐘，美洲與歐洲的700間客戶每年續訂率為96％，是相當穩定且值得信賴的智慧製造平台。有鑒於企業還不適應將生產數據放置雲端，PLEX建議可先將較不敏感的數據先用機聯網與PLEX連結，做單個工站的OEE透明化，或是連結數位檢測儀，將品檢數據IPQC透過機聯網傳到PLEX的品質管理系統QMS，以機台數據透明化來推進管理流程，讓企業人力焦點放置於異常處理。進一步資訊可與代理商所羅門（02）8791-8989聯絡。