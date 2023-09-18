成大x永豐銀 簽署第三期續約計畫

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以培育產業專才名聞遐邇的國立成功大學，與永豐銀行延續過去六年產學合作默契，9月15日在成大未來智慧工場由校長沈孟儒與永豐銀行總經理莊銘福共同簽署第三期續約計畫，並為雙方合作成立的「永豐企業加速器‧向未來加速計畫」進行剪綵，持續耕耘綠色校園，攜手培育下世代新創人才，邁向更多元的未來。

該校表示，永豐銀行特別致贈感謝狀給前校長蘇慧貞，感謝其任內在未來人才培育，以及新科技、新架構與新業務模式三大面向合作的大力支持。成大與永豐銀行自2017年啟動合作，為校內涵蓋面向最廣之產學合作案。過去六年，未來智慧工場共執行28項產學專案計畫，成立七組工作小組與實驗小組，更培育設立兩間新創公司；獎助學金發放人數共達480位，總計金額超過新台幣3千萬元，成功鏈結各領域的合作企業與夥伴。

成大未來智慧工場從不同面向皆積極參與，包含投入世界大學影響力排名、大學社會責任獎等永續競賽校務工作、辦理「來BAR！ 未來會客室」、「Future Bento」與工作坊等系列社群活動。2022年甫推出的「Future Dynamic向未來提案計畫」，發展校園創新的沙盒實驗，目前已有數項專案成功落地。

此次，成大與永豐銀行推出「永豐企業加速器‧向未來加速計畫」，鎖定「氣候科技」、「雙軸轉型」、「綠色金融」領域。另外，為了推動完整的新創培訓流程，以「Future Dynamic向未來提案計畫」為主軸，引導參與者透過自我探索、學習永續與實作能力，並在遴選機制後進入加速階段，由加速器鏈結成大與永豐的豐厚資源，為新創尋求落地與放大的可能性。