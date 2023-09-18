鉝太精密 發表EAV-100無人機

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16年來規模最大的台北國際航太暨國防工業展，於9月14日至16日在南港展覽1館舉辦，展出台灣國防及航太科技產業的發展實力。

鉝太精密工業公司近年來積極投入無人機研發設計，9月14日在南港展覽1館K0516攤位展出EAV-100無人機，大放異彩。這是鉝太精密首度公開發表，於航太展第一天，即吸引了來自美國、波蘭、捷克等多家國際知名複合材料／零組件大廠前來參觀，並進一步尋求雙方技術合作或技轉洽談，將為公司注入活水。

鉝太精密工業公司董事長、台灣區模具工業同業公會理事長鄭坤木表示，近年來在政府力推無人機產業發展下；以及俄烏戰爭引起國際關注的無人機演變的重要性。

2022年經濟部輔導國內發展無人機產業首度於航太展發表EAV-100無人機，已完成試飛。鄭坤木進一步表示，無人機適用於軍事海巡、遠洋漁業、地面偵查、農業管理、科學研究，可以為國家、社會和環境帶來許多好處，市場商機無限。期待無人機在政府的支持與開放下，未來該產業發光發亮，成為下一個護國神山產業。

鉝太精密副總鄭振東指出，該公司秉持塑膠射出成型及模具製造的專業，從傳統模具設計製造並跨足航太產業，逾35年歷史的鉝太公司在董事長鄭坤木帶領下，積極飛控產品進行研發設計，成功推出EAV-100無人機、並完成試飛，未來將持續開發無人載具，同時也持續引進國外的產品及技術轉移。

EAV-100無人機特性，具垂直升降、定翼飛行、採串翼布局，可提供一部分升力，有效載荷40公斤，採用柴油馬達，滯空時間八小時，每小時飛行190公里，在軍事、民用領域都具有潛力、市場前景看好。