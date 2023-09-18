永續高股息基金 存股族新標配

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全球經濟自年初以來，呈現震盪反彈格局，近期大陸地產商的違約問題浮出檯面，也讓市場緊張情緒再度升溫。投信法人表示，市場短期持續震盪機會大，但中長期仍是多頭趨勢，建議存股族選擇殖利率表現佳的台股高股息基金，加強防禦性配置，既能抵禦市場波動，也不錯失投資機會。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原指出，觀察過去五年台灣加權指數殖利率表現，約落在3％～5％區間，若加入參考ESG永續及高股息因子，則可有效拉高殖利率。以「特選台灣環境永續高股息指數」為例，去年殖利率達9.83％，同時該指數在今年上半年漲幅逾19.87％表現亮眼，適合存股族追蹤參考。

高股息基金具配息、不配息級別可供選擇，一般市面上高股息ETF多為自動配息入袋，若投資人追求投資極大化，將息收滾入再投資，長期累積將會有驚人的複利效果。配息型基金，每次配息出來就像放煙火，但若不配出來，持續累積越做越大，就好比傳家寶，代代相傳歷久不衰。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金研究團隊認為，台股高股息殖利率吸引投資，以台灣ESG永續高股息等權重指數為例，2022年殖利率為6.96％，表現相對亮眼。今年第四季產業景氣狀況，雖然電子業庫存調整除半導體庫存還偏高外，下游產業大致上庫存問題已經不大，最主要面臨最大的問題是需求低迷，市場原本樂觀期待今年第四季景氣回溫，也許會遞延至明年第一季才有機會景氣回溫。