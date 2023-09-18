3主題境外基金 今年飄香

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境外基金今年績效表現

近期在AI相關主題、大型科技股多處於回檔整理影響，資金輪動，根據理柏資訊顯示，近一個月境外基金前十強中，主題分別為網路資安趨勢、數位經濟及印度相關主題。

安聯投信表示，今年來經濟成長率持續上修，商品通膨顯著降溫、服務業通膨也有觸頂跡象，通膨壓力有望逐步緩和；觀察股市以美股最強，上半年成長股領先，下半年起主題輪動。

根據IDC估計，網路安全占公司科技預算應達到7至10％，顯示在大環境各方面的需求增溫趨動下，投資網路資安防護不再只是選項而是必備，企業為強化資訊安全相關設備，也逐步提高相關設備的資本支出；及生成AI發展加速網路資安產業技術，均有助於提升資安防護需求。

成長動能仍以AI為主流，由於題材涵蓋面向廣泛，包括軟硬體、應用等均有其各自利基，建議在題材輪動走強過程中，留意AI硬體、軟體、應用與可涉入產業等主題。

且受惠疫後顛覆式創新，如數位化過程所加速的相關產業升級機會，雲端需求、資訊安全主題等，亦值得布局。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，晶片製造商正將印度視為大陸高端替代品，印度的電子製造業過去八年以高達17％年複合成長率快速增長，正試圖取代中國成為世界的製造中心。線上服務讓數以百萬的印度年輕人，不用離開家就能得到海外工作，甚至印度農村的生活也在逐年城市化，今年躋升世界第一的人口大國、有著低勞力成本優勢與廣大市場潛力的印度，在供應鏈重新洗牌下，有機會取代大陸成為新世界工廠。

MII政策鍍金，科技鏈落腳印度，推升印度經濟成長，政府持續支持私人企業投資，維持製造業資本支出15％的低稅收比率，預期在政策紅利驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁，預估今年經濟依舊可維持6％高成長率，支撐印度股市評價向上。