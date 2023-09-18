印度消費旺季 掌握內需紅利

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印度SENSEX指數表現

今年以來印度股市表現氣勢如虹，國際貨幣基金（IMF）預估今明年印度經濟成長展望佳，高盛預估印度企業今明年獲利成長均二位數。投信法人分析，投資者已將焦點從大陸轉向印度，因與國際股市連動度低，企業獲利展望支撐股市，加上人口紅利、高經濟成長、大量中產階級崛起、全球供應鏈重組加速，印度商機浮現，持續受外資青睞，印度股市中長線漲升可期。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，2018年中美貿易戰開打，大陸開始出現外資撤離潮，隨後疫情爆發，導致供應鏈被迫中斷，更加速外資出走的決心，印度躍升世界第一的人口大國，低勞力成本優勢與廣大市場潛力，在供應鏈重新洗牌下有機會取而代之成為新世界工廠。

印度大環境正發生巨大的變化，強勁的內需市場、MII新世界工廠即將引爆的製造業升級，加上供應鏈轉移，經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資青睞，推升印度贏戰新局，成為接下來十年全球不可錯過的重要市場。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度除經濟成長力道強勁外，與全球股市關係度不高，具備很好的分散風險效益，主要因印度經濟因以內需消費及固定資本形成為主，股市走勢與國際股市連動度較低，將印度股市納入配置有助於分散風險。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加認為，印度是個充滿活力的城市化經濟體，中產階級迅速壯大，這些趨勢的結合正在驅動投資機會，包含收入成長、本地消費、全球供應鏈多元化，預計從去年至2025年期間，將見證印度成為新興國家中最快的經濟成長。

群益印巴雙星基金經理人向思穎強調，印度消費旺季來臨，印度雨季即將於9月初結束，隨後傳統節慶消費旺季的9月～11月，通常正是結婚或旅遊旺季，預期相關產業將受惠，包含黃金珠寶、旅館、汽機車、家電、房產等內需非必要消費股可多留意。