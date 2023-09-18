折翼天使債 殖利率處十年高點

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現階段折翼天使債殖利率居10年高位

去年以來聯準會（Fed）共升息21碼，使得全球股債市表現震盪。投信法人表示，隨通膨回落、升息循環漸入尾聲，後升息時代股債皆有表現機會，考量地緣政治干擾、景氣趨緩程度仍待觀察，多重資產配置策略仍是當前面對市況的穩健首選。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，基於升息循環接近尾聲，景氣可望落底復甦，在經濟好轉的環境下，非投資級債因發行企業的財務體質仍屬穩健，包括槓桿率與利息覆蓋率都較過去改善，違約風險可控，加上利率仍處高位，可提供投資者具吸引力的債息收入。其中折翼天使債企業信用評級有很大機會重返投資等級，價格也將顯著跳升，現階段適度配置，有望掌握債券價格反彈契機。

現階段折翼天使債殖利率高達8％以上，遠高於過去十年平均，根據統計，當折翼天使債殖利率高於歷史均值時納入投資組合，其後短、中、長期平均表現優異，若後續利率將觸頂回落，現階段可謂最佳佈局甜蜜點，有望優化投資組合息利雙收效果。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，Fed升息動作可望暫告一段落，市場對美國經濟軟著陸與明年復甦的期待，將支撐風險性資產表現。美國債務上限問題順利解決，短線並無重大風險事件，有利股債維持高檔整理，回檔皆可找買點。

操件建議採多重資產配置，以掌握類股輪動行情，股債投資比可採7比3，股票基金方面，看好台股基金、科技基金；債券基金方面，可優先布局體質相對較佳的優先擔保非投資級債券基金。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調，市場預期聯準會將在更長時間保持較高利率，可能給經濟和市場帶來壓力，金融市場在第四季偏震盪格局。布局建議採股債多重資產布局策略，透過組合平衡型基金，掌握市場波動之際持盈保泰機會。