群益優化收益成長多重資產基金 攻守兼備

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近年來市場風險事件頻傳，包括影響全球經濟與金融市場表現甚深的新冠肺炎疫情、中美貿易衝突、俄烏戰爭、聯準會大舉升息等，在高波動的環境下，訴求多元化布局、彈性調整配置以顧及波動管理的多重資產基金持續受市場投資人青睞。

群益投信新推出進化版多重資產基金「群益優化收益成長多重資產基金」，透過成長股、另類資產、收益債三大資產類別黃金均衡配置，並視景氣循環靈活調整持有標的，以兼顧風險股管理、資本利得契機以及收益機會，優化投資成效。

群益優化收益成長多重資產基金精選三大類資產，採333黃金配置於成長股、另類資產（新基礎建設）、收益債以優化投資組合資本利得成長空間與收益水準，並隨景氣變化而靈活調整部位，在景氣上行期間，強化景氣高敏感資產，如獲利成長股、非投資級債，若景氣轉趨下行，將調整配置於防禦性標的，如價值成長股、公用事業股、投資級債等等，協助投資人穩健因應市況變化，靈活捕捉市場投資機會。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，從成長優化角度來看，科技創新、漲價題材、數位化、淨零碳排等，已是全球共同發展趨勢，當中的投資商機包括迎來爆發式成長的AI應用、電動車等新科技股，以及定價能力和需求皆高的精品消費、醫療消費股，因應環境永續興起的另類資產低碳基建股，也在政策支持下備受重視，適度配置有助增添資本利得潛力。在收益成長方面，進入升息末段，非投資級債、折翼天使債仍提供具吸引力的收益水準。

蔡詠裕指出，統計過去十年，以成長股、另類資產、收益債均衡配置所形成的收益成長優化策略來因應市況，幾乎年年正報酬，且正報酬的年度在當年都繳出雙位數的成果，顯示經成長與收益優化配置後的投資組合經得起市場多空循環考驗，是投資人在長期投資上，既想掌握市場成長機會，又兼顧潛在報酬並管理波動風險可多加運用的配置模式。