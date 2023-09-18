5G基建規模衝 掀投資新浪潮

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全球5G網路用戶人數已超過10億人規模，預期今年將逾15億人，過去兩年來，5G網路領先市場裡的電信業者收入顯著成長，而電塔商今年獲利更有望進一步走高。隨數據量使用率快速的增長，將同時推動5G下一階段的改革。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷說明，隨5G技術和中頻段的研發，不僅帶動更高網路傳輸頻寬、覆蓋 範圍，同時也相對節能、更具成本效益。5G部署及密集化已成為通信基礎設施領域現階段主要成長動能的來源。儘管經濟下行趨勢仍存，電訊業者、電信塔商皆提供優異的配息率，在逆勢環境相對具有吸引力。

劉柏廷強調，全球基建投資應會繼續獲得強大的公共政策支持，特別是有關更換老舊基建資產、發展再生能源減低發電碳排放，以及推動天然氣市場全球化發展的基建投資。縱然利率上升可能拖慢併購活動，私人企業應會在今年持續投放大量資金，以展開新的基建投資。今年全球上市基建企業大多能夠迎來可觀的資本投資機遇。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人王翔慧指出，5G、高速傳輸、雲端等發展相互影響，由於5G透過第五代無線蜂窩技術，相較於之前的網路，能達到更高的上傳、下載速度，以及更高的容量，而在傳輸資訊量大增之下，雲端服務的發展也日趨重要。

王翔慧說明，研調公司Canalys預期，今年全球企業對雲端服務支出將年增23％，在AI、高效運算、遠端協作等應用驅動下，將有助於雲端應用潛在市場規模持續擴張，並進一步帶動相關產業類股營運表現。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕則表示，受惠數位轉型、AI人工智慧、雲端運算等趨勢推波助瀾，全球資料中心需求十分暢旺，北美各地的資料中心空置率已來到歷史低點，興建中的資料中心數據則持續增加，相關概念股股價因此受惠，更因為收租來源穩定，息利雙收的特位也使得數位基建概念股成為受歡迎投資標的，從配息角度來看，數據中心與電信塔的配息率近3.2％與3.5％，皆勝過S&P500指數的1.6％，故適度配置相關標的，有助強化投資組合收益成長效果。