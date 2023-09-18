優質公司債基金 入手時機到

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美國10年期公債殖利率處相對高點，投資人進場好時機。投信法人表示，升息進入尾聲，投資級債往往在升息停止後一年，都會呈現上漲趨勢，且不論是在停止升息當日進場、前二個月進場或前三個月進場，持有一年後達正報酬的機率均是100％，即現在正是入手優質公司債基金的好時機。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔分析，若聯準會（Fed）停止升息，往往伴隨公債殖利率觸頂向下趨勢，自1993年以來共經歷五次升息循環，其中有三次經驗公債殖利率觸頂日明顯「早於」升息結束日。整體來看，雖然現在公債殖利率處相對高點，還是有機會在升息結束前觸頂，提前啟動價格行情。

由於當前市場不確定偏多，債市走勢難免會受消息面影響走弱，但估計影響有限。黃韻潔建議，可逐步入手投等債主動型基金，因專業團隊可靈活、即時調整投資組合，可達進可攻、退可守之效益。

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈指出，根據芝商所FedWatch工具顯示，市場預估本月利率維持不變的可能性仍高達92％，11月升息機率則自前一個月的28％提升至44％，隨公債殖利率上升，2年期殖利率也一度突破5％，均反映市場或許開始為聯準會再次升息做準備。

黃相慈認為，Fed官員的談話與經濟數據是擾動美債的重要因素，但以目前大環境研判，連續升息的可能性低，加上目前美債波動指數已來到歷史相對高位，美債殖利率的攀升應為短期影響，再大幅往上空間有限，因此目前反而適合分批加碼信用債，靜待停止升息後的債市反彈契機，以掌握資本利得空間。

美國就業市場雖降溫但幅度有限，預計消費將持續支撐美國經濟表現，今年大幅衰退機率低，有助美國投資等級債利差表現，且美國投資等級債殖利率水準來到近年高點，且良好財務及信用，令其具備投資價值。