旅日神卡大車拼！「這張卡」退稅10％＋折扣10％超有感

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各銀行旅日神卡

國人疫後海外旅遊潮鎖定日本市場，根據交通部統計上半年國人旅日人數逼近180萬人，居海外旅遊各國排名第一。

近期日幣匯率來到低點，中秋及雙十連假即將到來，銀行業者看好國人旅日商機，紛紛強打旅日神卡搶市，甚至有銀行打出最直接的日本旅遊消費最高現金回饋10％，搭配兌換日圓優惠，要讓國人旅日優惠「超有感」。

各銀行旅日神卡中玉山銀行明確針對日本旅遊與消費市場推出「熊本熊」卡，同時發行台幣、日圓雙幣信用卡，讓民眾在日本消費可直接以日圓結算以減少換匯成本。玉山熊本熊卡除了祭出日本旅遊最高8.5％回饋，再提供搭乘特定航空公司、儲值日本當地交通卡或知名藥妝店加碼5％回饋。

北富銀旅日優惠首推富邦J卡，下半年除日韓當地消費享最高6％高額回饋以外，另針對日本自由行必備交通卡加碼至最高10％、指定便利商店及咖啡店加碼最高10％、獨家憑卡兌換日本當地伴手禮、日本銀座樂天免稅店及九州永旺商場折價優惠、機場接送及貴賓室等優惠。

台新銀行以雙幣卡主攻旅日市場，主因可以日圓結帳，低點換、刷卡不擔心匯差，直接從外幣帳戶扣款，再獲2.5％現金回饋現金無上限；FLYGo卡也提供海外消費最高3％現金回饋無上限外，更提供指定航空、交通、訂房（票）等最高5％回饋。若刷台新Visa或JCB卡享日本當地BicCamera、唐吉訶德、松本清、ABC-MART等熱門指定商家最高13％（含最高10％現折加3％刷卡金）優惠回饋，加計最高可拿21％回饋。

中信銀行指出，LINE Pay信用卡日本消費享LINE POINTS 2.8％回饋，Hotels.com訂房滿額最高享15％回饋、Agoda卡在日本JR官網最高享10％A金回饋，全球訂房最高享現折10％優惠；中信全卡在日本三井購物園區，憑優惠券最高10％退稅加10％折扣優惠，再加贈「500日圓」購物券。

永豐銀行表示，「先換再存，存了再刷」消費新觀念，民眾可趁近期日圓兌新台幣匯率相對低點，結合存匯活動，如「換匯優利定存」推出日圓定存7天期7.05％優利，1個月期年息1.65％優利等，提前準備赴日旅遊購物金；或善用每周三「永豐匯元日」，以新台幣線上結購日圓減0.1分優惠。

國泰世華建議，因現金換匯需承擔匯率波動的風險，旅日消費使用國泰世華CUBE卡，日本刷卡消費除3％回饋無上限，更有國際組織提供的多元專屬優惠，對比現金交易更划算。