新壽生活習慣病保單 罹病保障升級

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現代人生活忙碌飲食不正常，許多人靠菸、酒、咖啡因提神，含糖手搖飲更是生活小確幸，但飲食習慣不良、睡眠品質不佳、加上運動量不足，長此以往為健康埋下極大隱憂。

日本厚生省將過去約定俗成的成人病或慢性病，正式更名為「生活習慣病」，包括心臟病、高血壓、糖尿病等慢性病，甚至癌症，成因都與生活習慣密不可分。

國人十大死因當中，癌症連年位居榜首，慢性疾病也高達7、8項，疾病更逐漸朝向年輕化、多重慢性病發展。每七位中風病患，就有一位是45歲以下的青壯族群，40歲以下罹患第二型糖尿病人數已增加2.5倍至3倍，65歲以上國人超過4成有三種以上慢性疾病，國衛院也提醒，慢性病將逐漸取代急性傳染病，成為國人最主要的健康威脅。

根據新壽統計，罹患生活習慣相關疾病後，往後的醫療支出較常人增加1倍以上，且慢性疾病病程長、高齡共病比例高，面對罹病後醫療費用攀升的問題，需要聚焦提升罹患生活習慣病後的醫療保障。

具有特定傷病一次給付及3倍日額升級機制的創新醫療險商品，會是民眾預備高齡醫療的新選擇。

新壽首推生活習慣病保單「新光人壽Go健康終身健康保險」，提供16項生活習慣病一次給付及獨特的3倍日額升級機制，可同時強化特定傷病一次給付以及罹病後的日額保障，從容面對突來的風險，同時滿足個人對醫療品質的需求。計步外溢機制，更以實質的續期保險費折扣誘因，鼓勵民眾增加身體活動量，進而改善生活習慣。

今年欣逢新壽60周年慶，加碼推出「Go健康享好禮」健康互動網，完成日行8,000步、每日微笑、沒喝含糖飲料或每日五蔬果等指定任務，領取每日積分，就有月月機會獲得BESV智慧動能電輔車、歐姆龍藍牙智慧血壓計等好禮，新壽邀請民眾一起夠健康，活動至11月30日。