新光電信債ETF 殖利率近6％

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投資債券想領高息，除鎖定高殖利率外，新光A－BBB電信債ETF（00867B）經理人簡伯容表示，全球電信產業債，擁有價格波動低，配息來源穩定，發行公司具投資等級，以及公司屬於成長趨勢產業等5大特色，都是適合投資人長期持有的存債好標的！

截至13日止，新光A－BBB電信債ETF殖利率為5.99％，ETF價格今年以來維持區間波動，主要追蹤ICE美林15年期（以上）A－BBB美元電信債指數，投資組合前3大標的為美國3大電信商，占投組75％以上，其他電信債標的都是在美國市場發行15年期以上的電信公司債券，全數屬於投資等級BBB級以上的知名電信龍頭企業，由於投組平均信評為BBB2等級，相較A級投資等級債，ETF能在風險波動考量下，掌握更好的收益優勢，提供投資人高CP值的存債首選。

另外，新光A－BBB電信債ETF持有債券標的平均存續期間為15年，隨2024年起美國進入降息循環後，未來電信債券價格表現，將有望出現較佳的反彈，現階段投資人鎖定6％殖利率進場，不僅能先領到高息，未來還有機會獲取資本利得報酬表現，作為長期布局、穩健累積財富的新跳板。

值得注意的是，電信債配息來自債券票息，配息來源固定，不必擔心配息來源來自本金，同時，電信債配息皆為海外利息所得，若單筆配息超過2萬元，免繳二代健保補充保費，能享有稅負上的優勢。

整體來看全球電信債，簡伯容認為，電信債波動率與AA－AAA公司債、A公司債相近，卻能提供較高的殖利率，新光A-BBB電信債ETF殖利率攀近6％水準，更直接反映ETF價格合理被市場低估，投資價值浮現。