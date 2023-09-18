魏燦文率團 赴EMO搶大單

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全球最大的漢諾威世界工具機展（EMO Hannover 2023）暌違4年後9月18日再度舉辦，臺灣機械公會理事長魏燦文親自帶領144家台灣精密機械廠商前往參展，名列第四大參展國及歐洲國家以外第二大展覽團，參展的台灣工具機與零組件大廠將秀出最新研發上市的高階、智慧化、客製化與綠色工具機，火力全開向到場的國際買主招手，總接單金額估可望突破9億美元。

EMO展是全球精密機械買主必前往朝聖的重要工具機大展，今年共有144家台灣廠商報名參展，其中有高達92％是機械公會會員廠商，主要參展廠商包括友嘉集團、台中精機、東台集團、上銀集團、程泰集團、永進、台灣瀧澤、崴立、大立、正代等，將展出智慧化工具機、全自動化生產線、大型龍門機、五軸加工機、車銑複合機等高價機種及工具機關鍵零組件，全力搶攻歐洲高端用戶市場。

機械公會指出，台灣工具機年出口值約30億美元，在全世界排名居第5，實力不容忽視，為呼應本屆EMO主題，今年台灣團展出三大亮點，包括：一、可提升客戶生產力的自動化服務：從設備和流程的自動化處理、搬運系統及自動化生產輔助系統，來解決全球人力短缺的問題。二、提供新的生產技術：可協助客戶端進行更快的產品開發、更小的批量與更彈性的生產，包含航太、半導體、新能源車的零件加工解決方案。三、淨零碳排永續發展：提供不同的工具來優化製造流程，包含節能生產、永續供應鏈和安全工作場所設計的預防方法與解決方案，以協助客戶掌握資源優化和創新回收管理，來因應新的法規或全球協議。

為協助參展台灣廠商加強推廣歐洲市場，機械公會訂於9月19日上午與外貿協會合作辦理「金屬加工創新解決方案 The Innovative Metalworking Solutions研討會」，邀請4位業者發表最新應用技術。另外，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「智慧機械海外推廣計畫」，將於展中設立台灣智慧機械產業形象館，透過各項活動與指標業者共同呈現臺灣智慧製造的堅強實力，全方位鎖定專業買主、搶下全球訂單。