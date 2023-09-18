崴立高階五軸加工機 大秀實力

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全球最大的歐洲工具機展（EMO）9月18日起在德國漢諾威盛大開展，工具機大廠-崴立機電將展出五軸加工機UG-630，展現其在複雜曲面工件精湛優異的加工能力，勢成為展場的注目焦點，大出風頭。

經營核心幹部主要來自台灣工研院機械所的崴立機電，對工具機的研發與技術的創新尤其注重，今年3月台北工具機展舉辦期間共發表了臥加500mm×500mm與1米×1米，五軸加工機630mm與2米、立車1.6米、經典型棟樑龍門加工機與經濟型小立加800mm等多款新機種，把立加、臥加、龍門、五軸與立車等五大工具機種系列產品的最後幾塊拼圖補齊，並賦予智慧化與綠色節能等機能，成為台灣綜合加工機類廠商產品線最豐富完整、最具競爭力的領導大廠之一，有實力與歐日大廠抗衡。

為協助加工客戶邁入智慧製造時代，崴立著手開發iSmartune智能化加工軟體上市，讓用戶能親身去體驗，所擁有的優異功能包括機台具備遠端監控、電力管理與智慧刀具管理等，且iSmartune各項功能全部採用圖像化，讓操作及維護人員容易理解及操作，並可針對工件設定輔助、切削進給適應控制、模具加工參數最佳化與溫升精度補償等，來提高整體加工效率與精度。在保養維護方面，iSmartune採用PLC及I/O即時監控，可快速協助排除故障及預告維護保養。

由關永昌董事長領導的崴立團隊，所生產的各類型工具機已銷售到全球30個地區市場，成功贏得客戶的信任，創造出優良的口碑。該公司為尋求永續經營，厚植經營實力，近年來更同步啟動兩岸擴廠大計，為下一階段營運成長積極作準備。