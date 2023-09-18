富偉集團產品 投入ESG環保永續

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隨著全球電動車市場的蓬勃發展與國際發展趨勢，無論是金屬成型或橡塑膠射出成型產品需求持續熱絡，臺灣機械公會常務理事、富偉科技集團總裁蕭文龍表示，為了因應快速發展所帶動的龐大汽車市場需求，加上網際網路數位產品與互聯網的加速發展，導入符合「工業4.0」概念的智慧化生產系統已是目前多樣化「智慧製造」的最佳解決方案。

富偉集團（FORWELL）總裁蕭文龍指出，為了滿足車用零配件高精密度的要求及多樣化生產型態，金屬成型與射出成型業者除逐步將生產設備進行改善、升級外，模具技術也越來越精進，甚至為追求固件一體化生產，簡化工序，模具越來越大型，且模具使用量與換模頻率也越來越高，因此，透過有系統的「模具管理」才能達到提升品質與高效生產的目的。

蕭文龍說，全球電動車市場已蓄勢待發，相關產業為了追求更高的產品附加價值及強化產品特性，藉以創造更優勢的市場競爭力，透過合理的降低生產成本、有效提高產效與提升品質，同時滿足市場趨勢需求，「智能化生產」可說是最直接有效的方式。

蕭文龍進一步表示，面對碳淨零排放環保永續的國際趨勢，追求低碳排目標，智動化生產將扮演著重要角色，因為導入智動化生產系統除可大幅提升產效、減少人力依賴外，根據工研院分別透過以自動化生產與人力生產測試比較發現，自動化生產能有效降低一半的碳排量，其中包括能源可獲得高效利用與回收，節能環保，讓碳排有效改善，減少碳足跡，能避免未來可能面臨的高額碳稅負擔，造成降低市場競爭力的困擾。

富偉集團目前已投入持續在兩岸深耕精進發展符合ESG規範低碳排的智能模具管理系統整廠設備，目前的智動化快速換模系統整廠設備包括「模具輸送系統」（自動換模台車系統）、「模具自動倉儲系統」及「模具維修系統」等三大系統，為發展符合環保永續的低碳設備，現除已規劃投入研發低碳排的智能化設備及相關零組件的更新設計外，並已著手打造實現碳稅抵減標準的生產環境，未來，富偉全系列產品都將朝向滿足節能減碳訴求進行開發設計，確保所有產品達到ESG永續規範目標。