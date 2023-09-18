金上源 首創轉盤式雙機油壓沖床

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智動化油壓沖床專業廠「KSY」金上源機械公司，日前再首創研發出採雙機設計的「轉盤式雙機油壓沖床」，該沖床係將二台不同加工功能的油壓沖床連線整合為一，能大幅省下機台擺放空間，自動化作業效率更高，且可與相關自動化設備配置，達到自動化生產的目的，該沖床並已榮獲台灣多項新型專利肯定，多國專利申請中。

金上源表示，該公司的轉盤式雙機油壓沖床的快速行程、慢速行程、下死點位置、加壓時間、壓力等加工動作皆可個別調整，可使該機達到「不同形式同時加工」的生產需求，且可依作業需求加裝自動上／下料、無料檢知、加工壓力檢知等系統，能廣泛運用於拉伸、裁切、鉚壓等精密沖壓加工。

該公司並表示，該轉盤式油壓沖床生產作業行程係採於沖壓作業範圍外完成入料後，即旋轉入內進行沖壓生產，再旋轉至沖壓範圍外取料，確保以人工上下料時，雙手不入沖壓區的作業安全，且可設計加裝自動送料及取出功能，達到有效節省人力、增加自動化作業工時、提高生產效率的目的。尤其，該機型特結合了沖床與壓床優點於一體，具備速度快、下死點準、二段行程及加壓時間可延遲等功能特色，加工品質更出色、穩定，亦可當作一般沖床使用。

另外，該公司所開發出的「KSY智慧型油壓沖床」若加裝機械手或自動化設備即可達到「智慧自動化生產」的生產目標，能大幅提升產能、減少人力依賴及符合高良率的目的。該智慧沖床可依實際需求加裝自動入料或自動取出機械手設備，完成智動化生產計劃，同時可保障操作安全，且該系列沖床並特別導入德國「SICK」的「PSDI安全確保系統」，能確保作業安全，且可有效降低系統操作循環時間的差異，除可將生產效率提高15％～35％外，並可大幅改善作業人員操作的人體工學。由於該機種亦結合了沖床與壓床的優點，能廣泛運用於電子產業、汽機車零件、手工具、五金製品等相關產品的沖壓加工與組立裝配。

值得一提的是，金上源公司為滿足業者升級智慧製造需求，該公司並再成功開發出擁有行程壓力管理系統的「KSY」數控油壓沖床，由於具備紀錄儲存、數據傳輸等功能，因此，可依生產需求與其他機型智能連線，達到智動化生產的目的。網址：www.ksy-machine.com。