億川落實淨零碳排 力拚國際市場

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億川鐵工所董事長薛勝赫、副董事長薛如純姐弟倆秉持創辦人薛秋發「誠信正直、務本踏實、職人精神、品質第一」的父訓，以最嚴謹的態度生產出堅若鷹瓜般的全系列油壓夾頭與油壓缸產品，並致力研發創新、深挖護城河，及持續拓展海外版圖，攻克全球前三大油壓夾頭大廠寶座。

近期，該公司為落實「淨零碳排」、「地球永續發展」的世界趨勢潮流，除在廠內建置ISO 14001環境管理系統，並推動各項節能環保措施，已順利通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，可望領先業界在10月中取得法國艾法諾（AFNOR）中英文認證。

值得一提的是，由億川生產的全系列油壓夾頭與油壓缸，因品質優異、價格合理，擁有更高的性價比，近期已吸引日本知名工具機大廠下單採購，並準備協助億川拓銷日本市場，讓億川未來營運如虎添翼。

億川董事長薛勝赫指出，儘管受到美元升息、俄烏戰爭與通膨等因素衝擊，全球經濟前景不明朗，台灣機械業者出口普遍衰退，但億川除了國內市場表現較疲軟外，其餘中國大陸與美國市場仍維持成長成面，由於億川仍有很大的國際市場空間尚待開拓，明年將加強參加東盟、美國與歐洲等地的金屬加工機械展，另外也趁這段生產線較舒緩的空檔，持續改善工廠環境，充實各項軟硬體設備，並要求員工全力推動ESG淨零碳排的各項工作，要為下階段營運起飛作準備。

薛勝赫認為，全球碳經濟時代到臨，任何一家企業都無法置身事外，億川超前部署，繼屋頂建置太陽能板、廠區改用LED照明設備及全部包材均使用環保材質後，為符合國際市場及客戶端對淨零碳排的要求，更訂出具體的能源管理政策，導入ISO 14001環境管理系統及ISO 14064-1溫室氣體盤查 ，致力降低溫室氣體的排放量，目前已通過公正第三方的各項碳盤查程序，預計在10月中取得法國艾法諾（AFNOR）及頒發的中英文查證聲明書。

億川副董事長薛如純強調，夾頭是車床的精髓所在，不僅要質輕堅韌，夾持時更要能穩定牢固，億川以嚴謹負責的態度，製造出讓客戶信任的優質產品，針對21吋以上的大型油壓夾頭，其材質皆使用FCD600球墨鑄鐵，相較一般灰口鑄鐵具備高硬度、抗拉力強、高延展、抗沖擊與不易變形等特色，號稱是「裂縫的終結者」，且標準品使用到的日本大廠合金鋼材，均會將材質直接打印在包裝箱上，不怕客戶送去檢驗，並且產品每年都投保全球責任險，讓客戶使用上更有保障，以維護億川近50年來「職人精神、品質第一」的金字招牌形象。