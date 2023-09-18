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發格新世代高階控制器 性能優

  • 工商時報 莊富安
●發格台灣分公司總經理李南慶（中）、業務經理溫恕民（左）、陳金盛（右）展示該公司高階CNC控制器與編碼器。圖／業者提供
●發格台灣分公司總經理李南慶（中）、業務經理溫恕民（左）、陳金盛（右）展示該公司高階CNC控制器與編碼器。圖／業者提供

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工業製造領域需要彈性與客製化的解決方案來提高生產力，全球知名CNC控制器系統與光學尺生產廠商－發格自動化公司，今年推出新一代QUESCUS系列與OPTIMA系列CNC控制器，分別搶攻搶攻高階與中階市場，至於FEEDBACK產品則推出3系列玻璃尺與符合ISO 13849-1 level D的FS安規光學尺，以滿足市場用戶未來更先進、更頂規的需求。

發格新推出的新型CNC QUESCUS系列控制器，其硬體經過全新設計，可適用於3軸到5軸的高階機台，具有高速高精度切削、自動調機、遠端遙控，並內建計算機、訊號示波器、高解析度模擬畫面等強大功能，針對五軸機的需求也有完整的選配功能，例如刀具中心點管理、旋轉軸中心點自動量測、發格防撞系統與發格立體誤差補償等。

最新的CNC OPTIMA系列適用於4軸以下，為發格高性價比產品，可使用SERCOS III BUS與發格驅動器連接，也可透過Ethercat協定與發格驅動器或它牌驅動器連接，供客戶選擇最好的組合。

發格供應的3系列封閉式玻璃光學尺S3&G3，透過全新的機構，3STATECH光電專利及軟體，大幅提升了抗污能力與抗震力，且該公司全系列光學尺及角度編碼器提供增量與絕對式產品，可與發格、發那科、三菱、西門子等控制器及Panasonic、BissC、SSI絕對式通訊協定系列的驅動器搭配，適用於工具機、電子機械與自動控制設備等。

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