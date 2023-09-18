威赫嚴控品管 銷量迭創新高

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台灣高速精密車床領導廠商－威赫科技長期注重研發創新，並以嚴謹負責的態度生產一流品質的機器，不曾鬆懈，締造出其創業20餘年來營業額年年飛躍成長的輝煌紀錄，累計售出各式非CNC高速精密車床台數超過2萬台，市占率遙遙領先台灣同業，行銷足跡更遍及全球數十國，化身為台灣高速精密車床的代名詞。

威赫科技總經理莊登賓指出，該公司高速精密車床銷售量不斷創新高，備受客戶稱許，並且回購訂單不斷，靠得就是嚴謹扎實的品管與組裝工藝，把生產製程的每一道工序都做到完美無瑕，達到「上工程對下工程負責、下工程對上工程稽核」的「全面品管」境界。

在新產品研發與產品線的擴增方面，莊登賓指出，威赫已陸續開發出S480×1米、M560×1.5米、L660×2米等不同規格高速精密車床，今年新上市的PC830×1.5米×孔徑120mm直覺對話式數控精密車床，相較第一代的CS機種加工範圍更大，可用來加工滾輪、油管與剎車盤等工件，由於其控制器面板採用圖形對話、觸控螢幕，易學易操作，能讓不具電腦程式基礎者在30分鐘內快速上手，大幅降低人力教育訓練成本，並可將傳統機台升級為自動化循環切削，亦可選用傳統機台的操作模式，讓用戶獲得「一機雙用途」的效益，十分友善與超值。