旭陽強攻EMO展 打造高階雙精品

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球頂尖的歐洲工具機展（EMO）9月18日於德國漢諾威隆重登場，台灣工具機分度盤龍頭廠商－旭陽國際精機在第4館B92攤位區，展出多款升級加強版的CNC數控分度盤、滾齒分度盤、動力刀塔與伺服刀塔產品，不管是在效能、精度、剛性與穩定性等都無懈可擊，性價比更是超越歐洲、日本等國際大廠競爭對手，展出後勢受到國際買主的高度注目。

值得一提的是，旭陽為打造次世代新戰力，繼去年導入2套自動化立體倉儲與WMS儲位管理系統，由於成效超乎預期，決定再斥資引進3套自動化立體倉儲，並訂於今年底前全面啟用，要將倉儲物流提升的效率、創造出的坪效空間與減少的用人數量發揮到最極致，成為業界的典範智慧工廠。

旭陽董事長游良棋指出，該公司原有的倉儲管理作業是料件由人員依經驗擺放、依經驗領取，未做批序號管理，導致造成耗時耗工、庫存失準與空間使用效率不高等問題，但在建置2套自動化立體倉儲開始運轉後，除約有40％的大型料件仍須放置在平面倉外，其餘60％的料件均可搬移到立體倉，藉由料件的自動進倉、自動領取，及資訊流採用PDA移動式作業，過去領料平均需要2～4小時，但現可縮短一半，且人員配置大幅減少，不需再日走萬步領料，大幅減少工作的疲累度，讓廠區的工作氛圍獲得改善，尤其倉庫立體化後，原先占地面積由40坪大幅縮減到只需8坪，創造出新的空間坪效相當驚人。

另外，旭陽為讓工廠生產更具靈活彈性，以滿足市場少量多樣的新業態需求，今年還向日本工具機大廠OKUMA採購了4台高階臥式加工機，結合自動檢測、監視、上下料和單元控制系統等週邊設備，打造了專屬的彈性製造系統，總投資金額接近1億元，未來上線啟用後，能在不需要停機調整下自動進行不同工件的加工，對提升產品精度、可靠度、縮短工時與降低成本等，將帶來莫大的助益。

游良祺指出，今年以來儘管全球景氣不佳，但旭陽在印度、日本與中國大陸等市場仍有不錯表現，且為拓展歐洲市場更大手筆參展EMO，持續為打造「GSA+」是CNC數控分度盤與電腦車床刀塔等雙精品國際領導品牌優質形象而努力。