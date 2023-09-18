盈錫精密 啟動智慧製造數位轉型

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盈錫精密長期專注精密鎖定螺帽的設計與製造工作，為了提供海內外重要客戶更多元、更高價值的產品與技術，著手啟動新一波以智慧製造驅動的數位轉型，期待在扎實的金屬加工製造技術的基礎之上，從傳統製造業走向智慧製造服務業。

盈錫精密總經理巫有崇表示，盈錫精密從微型企業本著「小零件成就大世界」的使命，長期致力於品牌行銷，在海內外客戶的支持之下，成為全球前三大精密鎖定螺帽的專業製造廠。自2016年起，盈錫精密啟動新一波的轉型升級，從公司的主要核心流程盤點與合理化，以及公司未來發展願景，勾勒出符合製造業需要的智慧製造發展藍圖，透過數位匯流持續優化改善，提供客戶更高的價值。

盈錫精密執行副總經理巫有捷進一步指出，因應產業未來朝向少量多樣高精度的發展需要，透過智慧製造的推動進一步引進資通訊相關的軟硬體整合應用，盈錫精密將提供優質客戶－少量多樣與量產混線的製造能耐，在頂尖客戶投入中高階複合設備的研發階段，提供少量多樣、高精度、高品質的精密零件製造，而在客戶需要量產滿足「高價值產品」成長動能時，盈錫精密仍然可以做為頂尖客戶最大的製造後盾。

盈錫精密對於品保的重視與決心，來自於經營者的決心與態度，為了滿足國際大廠對於品質的堅持，歷年來持續投入各式高階量儀與量具的建置，以及專業品保人才的培育；其間為了確保量測數據的公信力，在工研院量測中心的協助之下，更進一步建置通過TAF認證、全球唯一的「精密螺帽檢測暨精密精密量測實驗室（TAF2867）」，出具的量測報告在國際間獲相互認證，深獲國外大廠信賴。盈錫精密網址：http://www.yinsh.com。