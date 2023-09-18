富鴻 助精密鑄造業打造智慧工廠

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為協助精密鑄造業擺脫人力招募不易的困境，富鴻系統科技推出環繞式全自動熔煉澆鑄系統、自動化快速乾燥製殼系統、自動拋光研磨系統與CNC自動加工系統等一條龍智慧自動化生產方案，協助業者邁向關燈工廠的新境界，其中自動化快速乾燥製殼系統實際運用於富鴻關係企業－翰德公司廠內，讓原需6天的船用舷外機螺旋槳生產量縮短至一天內完成，成效驚人，被譽為是精密鑄造業因應人口老化、少子化後缺工問題嚴重的最佳解決方案。

富鴻系統科技公司董事長陳福到指出，台灣鑄造業歷經數十年的發展，年產值曾高達900餘億元，名列全球第15大生產國，但近年卻遭遇勞動力嚴重短缺與自動化程度不足等問題，危及業界永續生存，因而金屬中心早在數年前即已提出警語，呼籲業界要正視問題嚴重性及早因應。

陳福到指出，由該公司研發的多條智慧自動化生產線上市後受到諸多行業用戶的重視，已實際運用在船用不鏽鋼舷外機螺旋槳、不鏽鋼環保水龍頭與高爾夫球桿頭等精品的量產上，帶來節省人力、提升生產效率、降低成本與環保節能等諸多效益，贏得用戶好口碑。

富鴻系統科技約從8年前開始投入精密鑄造工廠所需的各種AI自動化生產、加工與檢測設備生產線研發，且已有很多成功案例與經驗，成為台灣精密鑄造智慧自動化生產設備業的開路先鋒。