友嘉展示創新製造 火併國際大廠

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全球最大工具機展（EMO 2023）9月18日至23日在德國漢諾威登場，友嘉集團（FFG）集結其國內外18個品牌能量，在12館B68展示區展出多台尖端、精銳工具機種與各式精密機械加工件，總展出面積達1,300平方公尺，火力全開與來自歐洲、日本、美國與南韓等國際級工具機大廠同台較勁。

因應全球各國對數位化、智能服務、能源資源效率及節能減碳的重視，友嘉集團今年迎合大會以「創新製造Innovative Manufacturing」做為參展主題，除為參觀者帶來豐富齊全的產品線外，也將呈現產品在不同行業的實際成功應用案例，讓參觀者能感受到友嘉在高階工具機領域的專業知識及技術，展出的機台包含臥加、五軸加工中心機、車床、磨床與多軸機等，展示多樣的加工解決方案，完整呈現製造價值鏈。

此外，友嘉在EMO中還將針對機械工程、數位化和電動交通工具等領域推出創新解決方案，期為全球製造業的發展帶來新的驅動力，以持續引領製造業的創新潮流，致力打造更環保、更高效的製造生態。

致力實踐淨零碳排目標

值得一提的是，友嘉高層對於淨零碳排目標的實踐非常重視，儘量在機台生產過程中使用節能零組件，例如主軸馬達、冷卻系統和氣壓組件等多個節能方案，期在節能的同時，能最大程度地達成提高資源效率與性能的最佳結合。

另外，智能控制系統也是節能解決方案的一大亮點，能降低每個零件的二氧化碳排放量外，並保證整個製造系統最大程度地實現可持續性。

友嘉指出，在全球數位轉型浪潮驅動下，「可用數據的專業評估」在任何生產規劃中將扮演著重要角色，友嘉的數位工程師可將早期的數據完整的匯入至客戶的生產系統中，以確保生產規劃的完整性，並通過運用先進的軟體和3D設計數據創建了「製程數位雙生PROCESS TWIN」，將需要的細節視覺化，展示其生產過程並識別出加工或整體系統中的低效率之處，據以改善來提高生產效率。該項數位雙生技術是結合3D產品數據和機器數據開發而成，將在此次數位工廠（Digital Factory）展位上展示最先進的工業4.0技術。