正代EMO秀招牌機種 再創榮耀

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展出規模全球居冠的歐洲工具機展（EMO）9月18日起在德國漢諾威隆重登場，工具機指標大廠-正代機械「TMT」團隊在總經理陳靖祺領軍下，將展出高端多功能車銑複合車床TTB-30AMY/800、CNC斜床式車床TTL-20AL與立式加工機TLV-850II等3台招牌機種，不管在加工效能、複雜度與精度等都大有看頭，並以「千錘百鍊、精益求精、客戶的成功就是我們的成功」的經營信念自我惕勵，要在行業不景氣中再創榮耀。

正代在EMO展16館C20攤位展出的TTB-30AMY/800車銑複合機，採用高剛性硬軌結構，搭配BMT動力刀塔與Y軸，機台一體成型，剛性佳，可滿足高精度與高複雜加工需求，硬軌直角Y軸，能提供準確真直度及剛性，滿足高精度銑削需求。

TTL-20AL斜床式車床，機台為一體成型，其30度斜床身設計易於切屑及近身操作；搭配高剛性滾柱線軌，具備高精度、快速位移等優點，並達到硬軌等級的切削能力表現。

TLV-850II是TMT新一代立式加工中心機，加強了機體結構，提供優異的支撐，加強機台穩定性與切削剛性表現。大幅提升鐵屑移除率達30％，可滿足客戶在各式材料加工與製程上的各種工程應用方案，大幅提升工作效率，是高效率加工的不二選擇。

正代機械總經理陳靖祺擁有留英背景，在創辦人陳聰林積極培養下，2005年進入公司歷練，憑藉著優異的外語能力與行銷長才，協助公司拓展國際市場，讓正代機械在海外市場的推廣由個位數大幅擴增到目前40餘國，並有超過百家的經銷商加入，期間更不斷投入廠務管理的運作，及親自參與整機及關鍵零組件的研發設計，並戮力提升產品精度與效能，持續深化高階工具機技術能量，帶領正代機械一步步穩定地朝中大型工具機指標廠商之路邁進。