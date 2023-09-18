台中精機 七台高階工具機吸睛

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展出規模、質量居世界第一的歐洲工具機展（EMO 2023）於9月18日起在德國漢諾威隆重登場，工具機領導大廠－台中精機聚焦在「複合機加工」、「五軸加工」、「高性能臥式車床」與「單機自動化」等四大高階加工技術的創新，精選七台CNC高效能工具機與兩組機械手，搭配台中精機自主研發的VSS SCADA機聯網即時監控系統在15館B05攤位進行展演，不僅總展出面積達到450平方米，相較上屆米蘭EMO展大幅擴增了4成，並將展覽現場化身為猶如一座無人化的小型智慧製造工廠。

台中精機董事長黃明和指出，為協助客戶在急遽變化的市場上打造更智慧化的生產模式及綠色工具機，與客戶互利互惠，邁向零碳智造未來，共創無限精彩，今年參加EMO展的產品豐富度與性價比更勝於往年，能充分滿足歐洲市場客戶要求省人工、高精度與加工高階航太、汽車零件的需求，有信心在展期中拿下大單。

車銑複合加工機以「Done in one」為概念，運用一部機台就能完成所有或大部分的加工程序，避免工件在不同機台之間的等待、搬運造成浪費與多次裝夾過程中所產生的位置精度誤差，可實現高效率與高精度加工及節能減碳。台中精機繼VMT-X200（8吋夾頭）熱銷後，今年EMO展再推出10吋夾頭搭配西門子控制器的VMT-X260複合加工機，並搭載最新的德國西門子五軸同動控制器SINUMERIK ONE，能進行多面體、多曲面、複雜外型及旋轉車削加工，將車、銑、鑽、攻、齒等多樣的加工方式一次完成，以滿足客戶不同的加工需求。

另外，台中精機在展會中還挑選了4台搭配C軸銑削功能的CNC臥式車床，適合複雜外型及車銑削加工的Y軸與副主軸的Vturn A260YS、A200YS機型，搭配適合重切的硬軌Vturn S20CM，還有一台適合高速加工的線性滑軌Vturn NP20CM，提供客戶有更多樣化的選擇。

在五軸同動加工機方面，台中精機再次展出最暢銷的Vcenter-AX630中型五軸加工機與Vcenter-AX380小型五軸加工機，五軸系列機台能夠應用於航太、能源、汽機車等高科技產業，以最佳化結構設計，可輕易完成銑削、鑽孔、攻牙、定角度斜面加工、螺旋曲面加工、不規則曲面加工等複雜的加工程序，搭配高速、高剛性軸向進給系統，B、C軸採用滾子凸輪式機構，提供機台最佳的動靜剛性，全方位來吸引買主的採買目光。