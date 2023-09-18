台灣順成高精密頂針 大廠青睞

創立至今逾40年的台灣順成頂針科技有限公司，專業生產高精密頂針，台灣順成始終堅持國際級品質，深獲國際各大機械廠商青睞並指定採用，優異表現讓廠商刮目相看，一致讚譽。該公司深厚的研發製造經驗，成就台灣第一的高品質，獨攬國內頂針最高市占率，榮登台灣高精密頂針第一品牌。

台灣順成頂針科技創立初期，即堅持品質與日本、德國等國際級同步，價格卻相對便宜，提供客戶最佳的頂針產品以及專業客製化服務。該公司勇於挑戰嚴峻的市場環境，打破過去台灣各大機床廠及各大廠商不願使用國產頂針的習慣，開闢國內市場的新局面，積極與各大機床廠合作，並成為國內首位開發螺帽退出型技術的頂針廠商，達到容易拆卸、擋頂針正方向止推的革命性改良，大幅提升機床工作效率和穩定性，在「用過都說讚」的口碑效應下，業務及營收扶搖直上，「台灣順成」四個字已成為國內高精密頂針的代名詞。

台灣順成頂針科技表示，精密頂針使用的重要性，在於它是工作機台的第二主軸，選擇好的高精密頂針配合工作母機機台加工，可提高機台穩定性及耐性。該公司專業研發生產的「高速輕切削頂針」、「高速中切削頂針」、「慢速重切削頂針」、「高精密度高速重切削活動頂針」等產品，採用「CNC內徑外徑同步研磨機」與「CNC內徑研磨機」加工生產，每支頂針的預壓值相同，經磨合期後頂針軸承間隙能完美緊密配合，提供高速、高精度車削加工環境的精湛表現，還有獨創的油嘴設計，無須拆卸即可換油保養，具防水性，每日使用SKF潤滑油換油，可延長頂針使用期限，比一般未換油的頂針多達3倍壽命。以該公司「高精密度高速重切削活動頂針」為例，其搭配高精密度培林，轉速高達12,000r.p.m，不易產生高溫，壽命延長，且動態精密穩定度保持在2μm內，與一般動輒10μm的產品相較，有極佳的產品品質保證。

近四年來，新冠疫情席捲全球，以及俄烏戰爭及全球通膨等因素，許多產業產能及營收皆因而深受影響，台灣順成頂針科技在此期間訂單亦是滿載，可說是表現極為突出及亮眼的異數。台灣順成頂針科技有限公司以逾40年的經驗，提供客戶最佳的頂針產品、專業客製型特殊頂針，是產業界最值得信賴的好夥伴。