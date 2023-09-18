三鋒二代領袖林彥廷領軍 EMO展出擊

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台灣巨型臥式車床領導廠商「三鋒機器」，擁有數十年的數控車床及精密車床專業製造經驗。以自家品牌「三鋒機器」、SFM和SUN FIRM在全球工具機市場迅速擴展。每年透過參加國際性各大型展會，來推廣企業形象。

今年的德國漢諾威工具機展（EMO HANNOVER 2023），由二代林彥廷帶領三鋒卓越團隊，前往積極拓展歐洲市場。三鋒的專業團隊不僅展示了他們高品質產品和尖端技術，更凸顯了他們在滿足不斷變化的市場需求方面的卓越能力。

執行董事林彥廷表示，隨著新冠疫情的結束，工具機供應鏈正逐漸穩定，也促使產品的數位轉型加速進行，同時歐洲市場因環境保護和可持續性議題的關注而呈現出更多機會，然而三鋒的產品擁有多項紮實基礎工藝，包括機台精度、多軸同動車銑複合、鑄件剛性、機台結構、機台穩定性…等，亦可結合先進的軟硬體技術，進行遠端監控及智慧製造，提供給用戶完善的解決方案來提升產品價值，讓顧客在使用產品的過程，可以更便利、更人性化、智慧化及節省機器的使用成本。

不僅如此，三鋒機器每年不斷創新研發，以客製化方式滿足全球各地的需求。在全球同級規格機種中擁有最強的加工性能和最短的交貨期，贏得國內外客戶的高度評價。

同時，在產品的設計上及製造過程中也更加重視ESG（環境、社會和公司治理）問題，致力於實現淨零碳排放，以滿足客戶對可持續發展的需求。這一新方向將有助於三鋒更好地滿足客戶需求，同時又可保護環境永續經營。

總經理郭璦玫表示，近年來，儘管烏俄戰爭、匯率、關稅、全球性通貨膨脹及疫情等各種不利因素下，造成歐洲市場並不是很活絡，但也更因為如此，公司希望通過歐洲EMO展來展示三鋒的產品，以便讓真正需要車床的人能看到公司的產品，可以更即時供應車床給用戶，迅速促成交易合作，因此三鋒對這次的歐洲展充滿著極大的期望，希望通過這次機會，開拓三鋒的國際市場，尋找更優秀的關鍵代理商，擴大全球業務範圍，提供更多、更完善的服務，一同拓展世界業務版圖。