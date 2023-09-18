徠通新控制器線切割放電加工機 犀利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

徠通科技公司將於9月22日於台南機械展展出新控制器的GA系列線切割放電加工機，其搭載EtherCAT等級控制器，且採用Windows IoT作業系統，以全新設計人機介面提供使用者最佳的操作體驗，並使用雙工業級PC高效能CPU與乙太網路串聯式架構，達到高速即時的同步運動，EtherCAT便捷的通用性，讓機台更具備智慧化的應用，針對上下游製程具有快速擴充性。

該控制器擁有直覺式的操作介面，可新增自建加工參數庫功能，快速保留使用中之加工參數，並內建CAD／CAM功能，可直接進行機上繪圖或直接輸入CAD圖檔，完成後處理程序後產生加工程式，增加加工前置作業彈性與方便性。

其中，新的Windows系統控制器-APOLLER具高速繪圖處理效率，流暢繪圖速度提升300％，在3D模式下可直接拖曳改變任意視角，利用滑鼠滾輪直接縮放大小，做路徑細節檢視，進一步快速全路徑前後檢視加工路徑，確保100％加工良率。

全新的加工歷程記錄庫檢索功能，可重現加工全路徑與多刀次的加工速度、放電間隙電壓與其它加工資訊的變化，針對轉角圓弧路徑與精修加工，確保最終加工成果。

此外，GA系列擁有獨特馬達扭力監看系統，可100％自動量測機台全行程扭力，只需一鍵即可啟動機台全行程或特定區域扭力自動量測，若超出標準值，控制器會自動發出提醒，在加工前可確保機台伺服狀態。

新一代控制器採用的OPC UA通訊協定，更可進行機台資訊蒐集，達到機台即時監控並做到警報管理，同時擁有極佳擴展性，可跟機械手臂與上、下工序機台配合，符合工業自動化的通訊需求，搭配徠通廢料自動移除功能。實現線切割機加工自動化，達成未來智慧製造工業4.0的願景。