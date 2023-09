新聞提要■金寶湯砸近30億美元收購知名義式番茄醬品牌,外界驚訝番茄醬有此身價的同時,也好奇該品牌的成功祕訣。

精句選粹■This Tomato Sauce Is Delicious. It’s Also Worth Billions of Dollars. Campbell Soup is splurging for the company behind Rao’s.

美國知名罐頭湯生產商金寶湯公司(Campbell Soup)8月上旬宣布,27億美元(約新台幣870億元)收購以義式番茄醬品牌Rao's聞名的食品公司Sovos Brands,番茄醬從未有此驚人身價震撼業界。

這款價值數十億美元的番茄醬,出自紐約市經典餐廳Rao's,該餐廳歷史可回溯到1890年代,直到1990年代,Rao's才將招牌的義大利紅醬推廣到世界其他地方。

Rao's的自製產品線已擴展到冷凍披薩、主菜、湯品和各式義大利麵,但Rao's的成功主要還是靠義大利麵醬,尤其是招牌的義式番茄醬(marinara)。

義式紅醬 超美味

Sovos在2017年收購Rao's Specialty Foods後,行銷預算從一年區區數十萬美元增加到2,000萬美元,將這個侷限於美國東北和西岸的利基品牌推銷到全美,Sovos還提供零售商誘人的財務獎勵囤積Rao's產品。

Sovos買Rao's當年,該義大利紅醬品牌的年營收不到1億美元,去年全年營收5.8億美元,目標10億美元。

美食雜誌《Bon Appetit》稱Rao's是「史上最棒的罐裝義大利麵醬」。《華盛頓郵報》特地組成一個試吃小組,嘗過十幾個品牌後,評審最後宣布Rao's是他們的最愛。美國料理權威伊娜.加藤(Ina Garten),喜歡用Rao's醬料做肉丸子。

若上谷歌搜尋哪家店賣的義式番茄醬最好吃,你可能被一個相關搜尋吸引,就是Rao's番茄醬的美味秘訣,答案就在Rao's番茄醬的製作方式。

首先是番茄。產自義大利南部的去皮李形番茄,是Rao's番茄醬成功的最大關鍵,重要到Sovos公司將義南維蘇威火山活動列入商業風險之一。

老饕擔憂 番茄醬會走味

再來是醬汁。高品質番茄與橄欖油、洋蔥、羅勒、牛至、大蒜、鹽、胡椒在鍋中一起慢慢熬煮,如此而已。Sovos在IPO(首次公開募股)前遞交的文件中,出現一句財報中罕見的話:「我們的醬汁不含番茄混合物、糊狀物、水、澱粉、填料,而且不加糖」。

反觀Rao's的競爭對手用的是番茄、芥花油和大豆油、脫水蔬菜及不明香料。製程不同自然產生不同的結果。

只要通過主管機構審查,這筆交易可望於今年年底前完成。但Rao's的死忠消費者已開始擔心,他們唯一愛用的番茄醬會在金寶湯收購後走味。 金寶湯主管堅稱,他們不會花數十億美元買下一個產品只為了毀掉它。金寶湯執行長克勞斯(Mark Clouse)保證,不碰Rao's番茄醬的配方。

金寶湯以近28%溢價幅度收購Sovos之前,克勞斯飛到義大利參觀製作Rao's番茄醬的工廠,親眼見證到Rao's獨一無二難以模仿的理由。