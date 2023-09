新聞提要■AI技術成了當紅炸子雞,也讓AI專家成為許多行業公司競爭邀約的對象,美國企業為了贏得人才,不惜開出90萬美元的年薪。

精句選粹■American companies are in the midst of an AI recruiting frenzy,and some are willing to pay salaries approaching seven figures to hire top talent.

人工智慧(AI)當道,成為科技業最新顯學,無數企業卯足全力開發相關技術與應用,為了提振技術實力,美國企業出現瘋搶AI專家的現象,不惜祭出超高薪水吸引人才,年薪甚至高達90萬美元。

娛樂與製造等產業都競相爭取數據科學家、機器學習專家、部署AI技術的其他專業人士,展開AI人才爭奪戰,此波熱潮使也推升AI專業人士的薪資,一些企業勇於開出高價,一方面是害怕錯過這些專家,另一方面也擔憂這些人跑到對手陣營。

包括埃森哲(Accenture)在內的多家公司正在打造自家AI專家陣容,除了徵聘之外,企業另還啟動內部訓練課程以培育技術實力。此外併購也是方法之一,科技業者ServiceNow即透露,有意收購規模較小的AI新創公司,俾以獲取AI人才。

搶奪人才 先比薪酬

薪酬是搶奪人才的關鍵戰場,有鑑於AI專家往往同時獲得多個工作邀約,促使企業開出高達6位數的薪資和股票紅利,吸引有經驗的AI人才。

線上約會平台Hinge正在徵聘AI部門副總裁,開出年薪33.2萬到39.8萬美元。美國接案平台Upwork的AI事業與機器學習部門副總裁,在徵才廣告上寫道年薪26萬到43.7萬美元。亞馬遜(Amazon)徵聘應用科學和生成式AI部資深經理,開出34萬美元的年薪。

軟體公司UKG執行長陶德(Chris Todd)表示:「我們正嘗試聘僱人才,但這個市場現在熱到冒煙。」該公司擬應徵一名負責生成式AI業務的資深高層,還打算再訓練現行工程師以開發此類產品。

業界人士坦言,AI人力市場供不應求,尤其是中階與高階的人才特別搶手。高階獵人頭公司Leathwaite合夥人暨美洲區負責人葛洛斯(Paul J. Groce)表示:「這完全是市場經濟。」葛洛斯多年來從事高階技能者獵才工作,他直言:「我們不可能神奇地變出數以千計的AI開發人員、產品經理等人才。」

各行各業 搶搭AI列車

AI專家的薪資因受聘者過去的經歷和企業預算而異。涵蓋獎金和股票報酬的整體薪資往往更高。今年7月網飛(Netflix)先前招募機器學習平台的產品經理,開出年薪90萬美元的超高價,當時正值好萊塢編劇和演員罷工,該則徵才廣告在社群媒體格外引人注目。

但也並非所有AI職位的薪酬都如此豐厚。根據顧問公司韋萊韜悅(Willis Towers Watson)調查僱主給薪資料,愈來愈常見的提示工程師(prompt engineer)平均年薪約13萬美元,機器學習產品工程師的平均年薪約14萬3,589美元。

許多AI的職位要求關於資訊科學、數學或數據科學等領域的學位或經驗。企業主和人力仲介業者指出,由於大型語言模型藉由機率進行判斷,具備強大統計學實力就非常吃香。

不僅僅是科技業瘋搶AI專家,其他不同行業的企業也面臨此領域人才難尋的挑戰。沃爾瑪(Walmart)正為對話AI團隊徵人,年薪16.8萬至25.2萬美元之間。

寶潔(Procter & Gamble)在招募一名AI工程師,開出年薪11萬到13.2萬美元。另據高盛(Goldman Sachs)的徵才資訊,該投行擬招聘一名AI工程師,年薪15萬至25萬美元。