已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新聞提要■諾和諾德的減肥藥在美國熱賣，讓該公司成為撐起丹麥經濟的重要支柱。

精句選粹■The dazzling success of weight-loss drugs in the United States is leading to lower interest rates in Denmark, home of one of their biggest manufacturers.

丹麥製藥大廠諾和諾德（Novo Nordisk）的減重藥物在美國熱銷，不僅讓公司日進斗金、市值狂飆，也成為丹麥經濟的重要支撐力道，讓丹麥央行能將利率維持在比歐元區更低的水準。

今年來諾和諾德的市值激增逾三分之一，目前已突破4,200億美元，超越丹麥去年國內生產毛額（GDP）的4,060億美元。儘管兩項數據性質不同，但這項比較凸顯諾和諾德已經取代玩具巨擘樂高（Lego）和啤酒製造商嘉士伯（Carlsberg），成為左右丹麥經濟的重要力道。

兩關鍵抬升藥廠地位

丹斯克銀行（Danske Bank）主管派德森（Jens Naervig Pedersen）在報告中指出，丹麥製藥產業對國家經濟的重要性不斷提升，與貨幣升值壓力和降低政策利率之間存在直接關係。

以外匯為例，由於丹麥克朗與歐元掛勾，丹麥央行藉由調整利率和其他干預措施，讓克朗與歐元匯價維持穩定。

派德森指出，減重藥物Wegovy與Ozempic在美國銷售極為強勁，讓大量美元流入丹麥經濟，帶動克朗強勁升值。丹麥央行於是將利率維持在比歐洲央行（ECB）更低的水準，此舉削弱外資增持克朗的興趣，進而壓低克朗匯價。

派德森表示：「一家企業成為推動國家經濟成長和貿易盈餘的主要力道，確實不同凡響。多年來丹麥不乏其他大型公司，但沒有一家能和諾和諾德一樣，對經濟產生如此大的正面影響力。」

如果消費者如市場預期對Wegovy與Ozempic的興趣不墜，丹麥的出口將持續擴大，帶動克朗繼續升息，將促使央行進一步壓低利率。

其他經濟學家亦同意，諾和諾德的減重藥品搶手，協助推動丹麥經濟成長。該公司業務昌隆將創造更多工作機會，較低的利率為房屋買家的福音，讓買家的房貸利率低於歐洲其他國家水準。

凱投宏觀首席歐洲經濟學家肯尼漢（Andrew Kenningham）指出，自疫情爆發以來，丹麥的表現超越幾乎所有歐洲經濟體，製藥產業為最大功臣，製藥業出口自2019年來激增將近4倍。

單一企業主宰經濟 風險高

然而，對於經濟規模相對較小的國家而言，由一家企業主宰國家經濟也帶來風險，鄰國芬蘭就是最好的例子。

芬蘭的經濟多年來由電信巨頭諾基亞（Nokia）主導，該公司在2000年頂盛時期貢獻芬蘭GDP的4％、超過五分之一的出口，以及股市交易額的70％。諾基亞在1995年至2007年間對芬蘭經濟有著舉足輕重的影響力，期間芬蘭的人均GDP大增55％，將近是美國增幅的2倍。

諾基亞的隕落也是芬蘭經濟苦難的開始，自2008年起芬蘭經濟停滯長達10年。蘋果在2007年推出iPhone席捲全球手機市場，打趴眾家對手，又加重芬蘭的經濟困境。

臨床試驗證實，Wegovy能在不到16個月的時間，讓人減輕15％的體重，帶動Wegovy近幾個月銷量狂飆。Ozempic原是治療第二型糖尿病的藥物，但活性成分與Wegovy相似，部分醫師會開Ozempic協助患者減重。