新聞提要■諾和諾德的減肥藥在美國熱賣,讓該公司成為撐起丹麥經濟的重要支柱。

精句選粹■The dazzling success of weight-loss drugs in the United States is leading to lower interest rates in Denmark, home of one of their biggest manufacturers.

丹麥製藥大廠諾和諾德(Novo Nordisk)的減重藥物在美國熱銷,不僅讓公司日進斗金、市值狂飆,也成為丹麥經濟的重要支撐力道,讓丹麥央行能將利率維持在比歐元區更低的水準。

今年來諾和諾德的市值激增逾三分之一,目前已突破4,200億美元,超越丹麥去年國內生產毛額(GDP)的4,060億美元。儘管兩項數據性質不同,但這項比較凸顯諾和諾德已經取代玩具巨擘樂高(Lego)和啤酒製造商嘉士伯(Carlsberg),成為左右丹麥經濟的重要力道。

兩關鍵抬升藥廠地位

丹斯克銀行(Danske Bank)主管派德森(Jens Naervig Pedersen)在報告中指出,丹麥製藥產業對國家經濟的重要性不斷提升,與貨幣升值壓力和降低政策利率之間存在直接關係。

以外匯為例,由於丹麥克朗與歐元掛勾,丹麥央行藉由調整利率和其他干預措施,讓克朗與歐元匯價維持穩定。

派德森指出,減重藥物Wegovy與Ozempic在美國銷售極為強勁,讓大量美元流入丹麥經濟,帶動克朗強勁升值。丹麥央行於是將利率維持在比歐洲央行(ECB)更低的水準,此舉削弱外資增持克朗的興趣,進而壓低克朗匯價。

派德森表示:「一家企業成為推動國家經濟成長和貿易盈餘的主要力道,確實不同凡響。多年來丹麥不乏其他大型公司,但沒有一家能和諾和諾德一樣,對經濟產生如此大的正面影響力。」

如果消費者如市場預期對Wegovy與Ozempic的興趣不墜,丹麥的出口將持續擴大,帶動克朗繼續升息,將促使央行進一步壓低利率。

其他經濟學家亦同意,諾和諾德的減重藥品搶手,協助推動丹麥經濟成長。該公司業務昌隆將創造更多工作機會,較低的利率為房屋買家的福音,讓買家的房貸利率低於歐洲其他國家水準。

凱投宏觀首席歐洲經濟學家肯尼漢(Andrew Kenningham)指出,自疫情爆發以來,丹麥的表現超越幾乎所有歐洲經濟體,製藥產業為最大功臣,製藥業出口自2019年來激增將近4倍。

單一企業主宰經濟 風險高

然而,對於經濟規模相對較小的國家而言,由一家企業主宰國家經濟也帶來風險,鄰國芬蘭就是最好的例子。

芬蘭的經濟多年來由電信巨頭諾基亞(Nokia)主導,該公司在2000年頂盛時期貢獻芬蘭GDP的4%、超過五分之一的出口,以及股市交易額的70%。諾基亞在1995年至2007年間對芬蘭經濟有著舉足輕重的影響力,期間芬蘭的人均GDP大增55%,將近是美國增幅的2倍。

諾基亞的隕落也是芬蘭經濟苦難的開始,自2008年起芬蘭經濟停滯長達10年。蘋果在2007年推出iPhone席捲全球手機市場,打趴眾家對手,又加重芬蘭的經濟困境。

臨床試驗證實,Wegovy能在不到16個月的時間,讓人減輕15%的體重,帶動Wegovy近幾個月銷量狂飆。Ozempic原是治療第二型糖尿病的藥物,但活性成分與Wegovy相似,部分醫師會開Ozempic協助患者減重。