新聞提要■世界最知名博物館之一的大英博物館日前發生部分黃金飾品與珠寶遭到失竊,而且很可能是內賊所為。由於大英博物館已經多次遭竊,這次事件也再度引發館內收藏從他國掠奪的「贓品」是否應該物歸原主的爭議。

精句選粹■Gold jewelry and gemstones have gone missing from the British Museum. And it may have been an inside job.

收藏超過800萬件文物藏品的大英博物館在8月證實,儲藏室內的部分珠寶被盜,當中有些是擁有3,000多年歷史的黃金飾品與寶石。

大英博物館對此竊案並沒有透露更多細節,只說已經開除一名可能涉案的資深員工,並將對他提起法律訴訟。不過倫敦警方指出,這名涉案者目前並沒有遭到逮捕,他們現在還在針對這起博物館竊案進行調查。

據了解這些珠寶早在數年前就不翼而飛,有些藏品甚至還被放在網站上以不到40英鎊價格賤價出售。至於這名被控監守自盜的涉案者則是1993年就在大英博物館工作、年資超過30年,是館內極為資深的員工。

館長失職下台 全力追回

因為這起竊案而宣布辭職的大英博物館館長費舍爾(Hartwig Fischer)表示,博物館曾在2021年收到相關警告,不過卻沒有做出應有的回應,他必須為他的失職負起責任。費舍爾還提到這次失竊的珠寶多是小件收藏品,最近並沒有公開展示。

然而為了避免該事件再度發生,費舍爾指稱博物館除了加強安全措施,並且還尋求與外部專家合作,務必對丟失、損壞、被盜物件進行明確調查,以協助博物館全力追回失竊藏品。

負責對該竊案進行審查的前博物館董事會成員博德曼(Nigel Boardman)也強調:「這將是一項相當辛苦的工作,涉及到內外部專家,但絕對是當務之急。」,他還說大英博物館一直是盜竊案的受害者。

根據該博物館透露,他們是在今年稍早得知這些物品不翼而飛。這些被竊珠寶可追溯到西元前15世紀至西元19世紀。

1759年開幕的大英博物館,是世界上歷史最悠久博物館之一。它收藏埃及雕塑、羅馬雕像和非洲藝術等作品。然而這起失竊案並非該博物館頭一遭,2017年該館一顆價值75萬英鎊卡地亞戒指被爆出失竊六年。另外2002年一尊具有2,500年歷史的希臘雕像被盜,此外2004年則有十多件中國銅鏡、盔甲和寶石發生失竊。

總部位於丹佛、專門負責培訓保護博物館藏匹的國際文化財產保護基金會執行董事萊恩(Rob Layne)認為,具有大型收藏品的博物館在追查儲藏室的所有文物上幾乎都面臨了困難。他解釋,這些藏品之所以遭到竊取,是因為博物館儲藏室的安全性比公共區域還要鬆散,導致博物館有時候可能要花好幾年時間,才能意識到某些物品失竊。

不過大英博物館遭竊一事也引發收藏全球最多「贓物」的該博物館是否應物歸原主的討論。包括大英博物館等許多博物館坦承,受到殖民時代影響,管內有些藏品是從其他國家掠奪而來的物品。然而大英博物館卻堅決反對把這些物品永久歸還給原來國家。

歸還贓物 違反英國法律

根據1963年針對大英博物館的一系列法條規定,該機構歸還藏品是違反英國法律的行為,這一法案也常被英國政府與議會引用,成為他們拒絕歸還文物給原來國家的理由之一。

除了引用法律,英國還以文物可能在運輸過程中受損、歸還國局勢不穩定無法保護文物,及獲取途徑完全合法等理由,繼續持有屬於他國文物。