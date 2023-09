新聞提要■東京當局將強制要求新屋安裝太陽能板,以協助分擔高峰期間電網需求並度過每年夏季熱浪考驗。

精句選粹■Heat waves this summer are pushing Tokyo’s power grid near the limit. Tokyo hopes rooftop solar mandate will help it get through hot summers.

日本東京都政府2025年4月起將強制要求新屋安裝太陽能板,希望仰賴太陽能度過酷暑熱浪考驗,令這個人口接近1,400萬的城市電網得以暫時喘口氣,不至於逼近臨界點。

全球大都會之一的東京實施此政策備受關注,因為這將顯示屋頂太陽能電力能帶來多少實際助益。安裝屋頂太陽能板以對抗全球暖化的想法由來已久但進展緩慢,目前僅美國加州強制實施。

東京都知事小池百合子表示:「我們要保護的不僅是國家安全,還要為每個家庭能源安全做好準備。」

小池百合子在自家屋頂安裝太陽能板已有十年時間。做為政府官員的她曾推動「涼爽商務」(Cool Bizs)計劃,鼓勵上班族夏季不要穿西裝打領帶,以節省冷氣用電。她表示:「我們在石油與天然氣的資源不足,何不妥善利用太陽光呢?」

分擔高峰用電需求

支持者表示,更多家庭在屋頂安裝太陽能板,有助於分擔高峰期間用電需求,且在地震或颱風災害導致電網故障時能發揮供電作用。

但缺點是這可能導致電費帳單飆漲,對於低收入家庭的負擔尤其大,原因是擁有太陽能板的屋主能以高於市價的價格將多餘電力賣給電力公司。

此外,即便此強制政策上路,2030年東京太陽能發電量預估也僅佔總發電量的4%。政府附屬機構日本能源經濟研究所(IEEJ)負責人寺澤龍也(Tatsuya Terazawa)表示:「光靠有限屋頂安裝太陽能板,無法提供給我們足夠電量。」

東京都政府去年12月公布此強制規定,一開始將要求該市前50大建商新屋建案需安裝太陽能板,這些建案約占整體新屋五分之三比重。

自2025年4月起,除非屋頂太小或缺乏日照,否則這些建商絕大多數新屋都得遵守新規定。東京環境官員表示:「希望企業能盡量安裝太陽能板,越多越好。」

日本高度依賴進口能源

日本高度依賴進口天然氣與煤炭發電,而俄羅斯佔該國天然氣供應約十分之一。東京電力公司(Tepco)在福島核災後便未營運任何核電廠,這使得東京電網更難度過熱浪期間電力需求飆高的考驗。

東京大學專門研究能源需求的教授岩船由美子(Yumiko Iwafune)表示,即使屋頂太陽能板無法產生大量電力,它們依然可以幫助民眾夏季變得更自給自足,減少對於Tepco電網依賴。

另一個問題是日本缺乏國內自製太陽能板,這意味著:該國必須仰賴中國大陸供應。國際能源總署(IEA)數據顯示,全球高達85%太陽能電池與95%關鍵原料來自於大陸。

與美國不同,日本目前仍允許新疆製太陽能產品進口。美國先前指控大陸政府對於新疆維吾爾族實施種族滅絕,但遭到北京當局否認。

專家表示:「多數人認為使用太陽能板是好事,因為這有助於保護環境,但他們不了解其中隱藏的人權侵犯問題。」