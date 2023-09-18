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2023年大陸月餅市場現象小檔案

新聞提要■近年來，大陸政府為了讓月餅回歸大眾食品屬性，重點監管天價月餅、月餅混裝、過度包裝等現象。在一系列政策「組合拳」下，天價月餅是否重現江湖備受關注。

臨近中秋節，大陸月餅進入傳統銷售旺季。陸媒近日走訪北京多家綜合超市後發現，目前超市內銷售的美心、稻香村、廣州酒家等品牌的盒裝月餅價格，大多在人民幣（下同）100～400元之間，零星幾款月餅售價在100元以下。

中新財經報導，2022年大陸發改委等四部門聯合公布「關於遏制『天價』月餅、促進行業健康發展的公告」，重點監管單價超過500元的盒裝月餅。

緊貼500元紅線定價

報導指出，一些高檔月餅緊貼「500元」的紅線定價。例如某超市銷售燕之屋、御茶膳房等品牌月餅禮盒，標價498元或499元。線上平台也存在類似情況，某電商平台上，看不到標價500元以上月餅，但標價498元至499元的餅禮盒有上千件。

事實上，市面上仍有標價超過500元的盒裝月餅。根據寶格麗酒店推送的訊息指出，2023年上海寶格麗酒店共推出兩款4粒裝的月餅禮盒，標價分別為888元、988元。官方銷售頁面顯示，目前標價988元的「星耀」禮盒「已搶光」。除了寶格麗酒店以外，深圳文華東方酒店2023年也攜手奢侈品品牌端木良錦，推出688元的6粒裝東方桃源禮盒。

2022年哈根達斯旗艦店銷售的中秋禮盒，就曾因隱藏「關鍵詞」賣高價月餅引發爭議。2023年哈根達斯又推出999元金尊尊享禮盒，及698元彩雲追月悅享禮盒。雖然沒有「月餅」字眼，但哈根達斯門市工作人員在回應陸媒詢問時，並未否認月餅這個說法。

與線下實體店相比，線上天價月餅的銷售更加「低調」。在電商平台上，存在不少代購五星級飯店月餅禮盒的商家。根據某店鋪的寶格麗月餅禮盒銷售頁面顯示，標價488元只是該禮盒頭款的價格，需要付尾款才能一起出貨。其餘多個銷售寶格麗月餅禮盒的店鋪，都提到購買前請先諮詢。陸媒隨機諮詢一家店鋪的客服，對方報價888元。

除了分開付款以外，商品運費也暗藏玄機。在某月餅代購店鋪上，標價495元的麗思卡爾頓月餅禮盒，加上運費後價格就達到500多元。

包裝要求瘦身仍出現混裝

針對月餅混裝一事，大陸政府要求月餅包裝全面「瘦身」，包括限制包裝層數、壓縮包裝空隙、降低包裝成本，並嚴格要求月餅不應與其他產品混裝。然而2023年線上銷售的月餅中，零星出現混裝現象，搭配組合有茶葉及月餅、杯盤及月餅、紅酒及月餅等，且禮盒價格大多超過500元，為銷售天價月餅提供空間。

面對天價月餅以各種形式混跡市場，盤古智庫高級研究員江瀚表示，為杜絕這種現象，（大陸政府）應加強對月餅市場監管力道，對商家價格欺詐、虛假宣傳等行為嚴厲打擊。

近期，大陸發改委等四部門，就針對2023年遏制天價月餅工作進行專題研究部署。四部門將繼續落實「關於遏制『天價』月餅、促進行業健康發展的公告」，密切合作，強化市場巡查和監測，擴大監督檢查力道，嚴厲查處違法、違規行為，促進月餅業健康發展。