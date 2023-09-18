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1980年代後期，台灣生產力唱的是快板，而衡量生產力的是勞動生產力指數，既是「勞動」生產力，不就意味著生產力的提升是來自勞工的貢獻？因此加薪呼聲此起彼落，有四年之久，每年薪資成長都超過10％，那是台灣最美好的年代。

何謂生產力？舉個例子，美國於二戰期間生產2,500噸的貨船，起初要花120萬小時，次年降至60萬小時，第三年降至50萬小時，這就是生產力提升。然而，每工時的產出之所以提高，有很多原因，除勞工的努力，設備的更新，技術的研發都有貢獻，因此生產力提升的果實，老板與員工都應分享。

生產力提升＝事半功倍

生產力，不是生產量，平日常看到的工業生產、商業營收、實質GDP都是生產量，產出（生產量）的成長可能是景氣好，投入的工時較多所致，不見得和生產力有關，但如果把產出除以投入工時之後，每工時的產出還會成長，那就代表生產力提升了，這也就是勞動生產力，生產力提升用白話文講就是事半功倍，能做到事半功倍，就是生產力提升。

然而，勞動生產力雖好，但仍無法告訴我們生產力的成長，究竟是來自有形設備的投入，或是來自無形的技術進步、生產效率，因此經濟學家又提出另一項生產力指數，此即有名的多因素生產力（MFP），多因素生產力是把產出（實質GDP）除以所投入的工時及資本，以得出每單位「工時資本」的產出變化，換言之，就是把產出成長可能來自工時增加、資本增加的原因加以排除，如此每單位「工時資本」的產出還會成長，那就代表這個成長不是來自僱用更多人、買了更高階設備，而是來自技術進步或生產效率。

不論是勞動生產力或是多因素生產力，都是期盼純化投入要素的總量，排除景氣的干擾，以得出生產力的變化，然而，長期以來並沒有很成功，生產力指數的起落屢屢和經濟成長如響斯應。金融海嘯的2009年台灣、美國、歐元區經濟衰退，各國多因素生產力十有九跌，而2010年經濟復甦，多因素生產力則全面走高。

再舉個例子，2020年發生疫情，各國經濟普遍衰退，台灣情況略好，這一年多數國家的多因素生產力都下滑，而2021年景氣擴張，台灣、新加坡的多因素生產力烏雲散盡，成長逾6％。

技術進步不應被景氣左右

生產力的來源是技術進步，技術進步自不應被景氣左右，總不可能前一年的數字反映這個國家技術進步了，隔一年又說他們退步了，但何以勞動生產力也好，多因素生產力也罷，都被景氣牽著鼻子走？

原因就在於產出的起落，比工時的變化更為敏感，以致勞動生產力的變化始終被景氣所左右，其次，資本投入由於未經設備利用率調整，以致趨於鈍化，這個鈍化形同把多因素生產力的主導權交給景氣（實質GDP），如此生產力指標怎能不被景氣牽著鼻子走？生產力統計困境為期已久，短期內改善不易，是以生產力統計參考參考即可，不宜過度解讀。

小檔案■生產力指數是以產出除以投入，以得出每單位要素投入所創造的產出，增加了便是生產力的提升，依投入要素納入的多寡，可算出不同的生產力指標，計有勞動生產力、資本生產力、多因素生產力（MFP）、總要素生產力（TFP）。

小檔案■多因素生產力（MFP）是以實質GDP除以勞動及資本，這裡的勞動是指因生產所投入的總工時，資本是指固定資本存量，固定資本存量係以五年一次的工商普查資料為基礎，隨後各年的數字則加入固定資本形成，扣除折舊而得。