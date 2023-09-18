國產雜糧推廣成果豐碩 多元通路好評上架

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為了推廣國產雜糧，農業部農糧署在今（112）年9月14日辦理「國產雜糧整合行銷成果發布暨料理競賽頒獎典禮」，頒發112年第四屆「國產雜糧創意料理競賽」及「農村廚房國產雜糧創意體驗競賽」獎項，兩項競賽分別創作出以國產雜糧為主材料的多種吸睛美食和體驗遊程，並由多國蔬食buffet「果然匯」、臺北諾富特華航桃園機場飯店、台北美侖商旅Parkview和農遊超市，將得獎者兼具創意與美味的雜糧料理及創意體驗遊程商品化後上架銷售。

農糧署除鼓勵競賽者發揮創意，也媒合國產雜糧供貨端及創新通路，與新東陽、Q Burger，世唯烘焙、花泉休閒農場、農遊超市等不同通路與雜糧業者共同合作，推出多種美味創新的雜糧產品，邀請大家至各合作通路多多品嚐購買，一起支持國產雜糧。

國產雜糧創意料理、創意體驗遊程，好吃又好玩

農糧署表示，112年第四屆「國產雜糧創意料理競賽」邀請餐飲學校、大專學生及社會組一同競賽，分為創意素食料理、健康低脂餐盒、創意下午茶組合等三大主題，以國產雜糧生活化、商品化及趣味化為目標貼近消費者，將國產雜糧元素融入菜單，讓國人有更多管道認識國產雜糧的美味。

今年參賽者高達69組，由專業餐飲評審選出各主題得獎作品，並由通路協助將金獎作品商品化後上架銷售，創意素食料理可以在多國蔬食buffet「果然匯」品嚐到，健康低脂餐盒將由台北美侖商旅Parkview推出，英式下午茶組合除了上架到台北諾富特華航桃園機場飯店，同時也會提供到華航機場貴賓室，讓國內外人士都有機會品嘗台灣國產雜糧。

另外，今年舉辦的「農村廚房國產雜糧創意體驗競賽」結合了食農教育內涵，著重雜糧應用性及商品化價值，總計11組參賽者，由專業評審評選出6名特優獎，分別為藏酒酒莊、香草野園、飛牛牧場、音樂米創意產銷企業社、冬山良食農創園區、梅花湖休閒農場，特優獎遊程已經上架到農遊超市，民眾可以趁著即將到來的中秋和國慶連假，全家出外遊玩。

多元通路成果豐碩，推廣優質國產雜糧

農糧署推動創新多元通路，媒合供貨端與通路端的需求，促成業者擴大使用國產雜糧原料，包括向來支持農業的新東陽以「食在地、健康」理念，獨家推出國產雜糧禮盒，裡面包含源順食品的糙米餅乾、幸福千千歲的黑豆茶、芝麻先生的芝麻糕、德朱利斯的紅藜穀物棒和禾乃川的豆纖營養餅，5種不同雜糧好食一次擁有。

連鎖早餐品牌Q Burger的新品QQ地瓜球在全臺375個門市販售，深受消費者喜歡；供應國產紅豆餡料給全台連鎖烘焙業、傳統糕餅業和大型通路等的三好屋，與榮獲雲林良品優等獎的世唯烘焙合作推出多種國產紅豆糕餅及伴手禮，讓民眾簡單就能品嘗；以使用豐盛多元嚴選食材知名的buffet名店「饗食天堂」，推出多款紅豆料理和甜品；花泉休閒農場使用久盛農場的優質紅豆製作「野薑花紅豆水晶粽」，滿足民眾的五感體驗。

糧來了!一起野（耶） 國產雜糧野餐日邀親子同遊

隨著秋天逐漸到來，涼爽的天氣正適合親子外出踏青遊玩，農糧署也將於10月21日、11月4日及11月18日在新竹北大公園、台北華山大草原和台東鐵花村辦理3場「糧來了!一起野(耶)!國產雜糧野餐日」，現場包含食農體驗手作DIY、互動遊戲、雜糧產品展售等活動，有吃有玩，十分適合全家一起來，主辦單位還會推出物超所值的「糧身訂做野餐大禮包」，內含食農體驗DIY參加券、雜糧美食兌換券、涼感巾、國產雜糧宣傳小物等，相關活動訊息將公佈於鮮享農YA-農糧署和中衛產業行腳FB，有興趣的民眾請密切注意。

農糧署強調，國產雜糧在地生產，因此食物里程短，新鮮、健康、安全又減碳，十分符合綠色消費趨勢，透過連鎖餐飲及烘培業等多元通路媒合上架增加民眾購買的便利性，期望提升國人對國產雜糧之認同，進而讓全心投入生產的農民收益提升，呼籲民眾不要錯過美味的

國產雜糧產品，也多多支持在地產業。