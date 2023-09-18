2023臺泰產業鏈結高峰論壇 攜手共創淨零排放新時代

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「2023臺泰產業鏈結高峰論壇」（第7屆）9月12日在泰國曼谷Sukosol飯店登場。論壇由我國工業總會與泰國工總（FTI）主導，我國食品所、泰國食品院（NFI）共同籌辦，現場匯聚二百五十多位來自臺灣及泰國產業代表。我國工業總會謝其嘉總召集人及泰國工總Mr. Kriengkrai Thiennukul主席共同出席，總統府秘書長林佳龍及經濟部次長林全能亦出席，為雙方產業合作的未來勉勵期許。

今（2023）年論壇延續臺泰共創共好的合作基調，開展食品生技、紡織、自動化及智慧城巿等合作機會，共同為全球的淨零排放而努力。本次論壇經濟部工業局與數發部數位產業署及國發會等跨部會共同參與，合力促成7項合作意向書的簽署，包含彰化基督教醫院、清萊Overbrook Hospital及中華電信（泰國）三方合作，共同建置及推展泰國智慧醫療和遠距醫療業務；海波視智能科技及泰國宏大集團合作，運用AI技術提升農產品生產效益及品質；威友及泰國匠威合作，提供雲端智慧工廠高效節能的最佳解決方案。自動化產業由工研院機械所與泰德研究院建立合作關係，強化雙方未來產業對接及人才培訓。紡織產業國內德春公司與泰國APC就石墨烯母粒相關紡織材料，開發應用至泰國及東協醫療用床墊及醫院用紡織品巿場；豪紳纖維與泰國Paladin 建立供應鏈合作關係，將臺灣的產業用紡織品帶入東協市場。食品生技產業由食品所攜手台灣乳酸菌協會與泰國BIOTEC三方展開合作，共同推動臺泰益生菌產業合作，促進生態活絡及全球商機開拓。

本屆臺泰產業鏈高峰論壇期間，臺灣紡織所（TTRI）與泰國紡織所（THTI）合作辦理「紡織品檢測驗證聯合服務中心」揭牌儀式。藉由雙方國家級紡織實驗室檢測合作及互相認證，為臺商提供便捷檢測服務，未來此類紡織品檢測驗證服務的版圖亦將延伸至東協市場。

經濟部林全能次長在論壇致詞中表示，臺灣相當肯定及重視論壇平台帶動產業合作商機的價值與潛力。未來期盼臺泰產業掌握淨零排放機會，共創淨零及雙贏。