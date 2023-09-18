台灣精品再現東京 TAIWAN PLUS詢問度高

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「台灣精品」今（2023）年再度於日本最大臺灣文化節「TAIWAN PLUS」展出，精選15個臺灣品牌36項消費性產品，於9月16日至17日在東京上野恩賜公園與日本民眾見面，並同步於日本樂天與亞馬遜電商販售，向日本大眾推薦Made In Taiwan的特色與優點，獲得現場參觀民眾熱烈詢問，參觀人潮預估超過20萬人次。

此次展出的獲獎產品中，稻穗LUFTQI雙效免耗材個人空氣淨化器、台灣玻璃TG設計精選-水器系列在日本市場受到熱烈迴響，不僅在活動現場詢問度高，也是「台灣精品」在日本樂天與亞馬遜電商專區中的經典熱賣商品。此外，昇宏SH-RD的免沖洗護髮素、美科AROMASE頭皮護理系列產品也受到女性顧客的喜愛。日本消費者在網上搜尋「#台灣精品」，即可透過跨境電商購買，且僅須等待3-5天便可享受臺灣直送的開箱樂趣。

「台灣精品」已在日本市場耕耘多年，下半年活動一波接著一波。目前在東京誠品生活日本橋開設的「台灣精品形象概念店」將營運至10月9日，而年底更將參加11月9日至11日的「臺灣形象展」（Taiwan Expo），屆時將攜手眾多臺灣業者，向日本各界好友推薦優質的MIT產品，也歡迎在日臺僑及旅日臺人前往參觀。

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣精品獎」（TAIWAN EXCELLENCE）被譽為臺灣產業界的奧斯卡獎，每年透過嚴格的選拔機制，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」4大專業項目，同時考量「臺灣產製」條件，綜合評選出具「創新價值」的獲獎產品。結合今年「TAIWAN PLUS」的策展主軸「台日一緒に」（臺日共好），此次「台灣精品」總計展出15個獲獎品牌，共36款外觀與功能皆具巧思設計的日常用品，讓日本民眾從生活點滴感受臺灣魅力，希望透過文化與產業的融合，並承襲去年「TAIWAN PLUS」參觀人潮達20萬人次氣勢，協助臺灣業者佈建日本市場。