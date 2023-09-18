台灣精品進軍印度加爾各答 展示科技與創新力

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由經濟部國際貿易局與外貿協會共同籌辦，「台灣精品」首度前進印度第三大都會區加爾各答舉辦「台灣精品時尚生活日」，於9月15至17日在當地知名South City Mall展出，聚集50件「台灣精品」，涵蓋3C、美妝、居家生活等領域，向印度民眾展示台灣科技與創新力，提升「台灣精品」在地知名度。

開幕現場，加爾各答區New Town市長Debashis Sen、印度孟加拉商工會（The Bengal Chamber of Commerce and Industry）主管Sambit Dasgupta等貴賓參與；其中Debashis Sen讚許本次活動辦理十分成功，讓當地民眾有機會實際了解台灣產品的創新與科技，拉近加爾各答與臺灣的距離。西孟加拉州知名女明星Puja Banerjee至現場站臺，在粉絲熱情歡呼聲的加持下，吸引更多人潮前來體驗交流，當地主流媒體如The Indian Express、Eastern Chronicle等亦派員至現場採訪。

外貿協會駐加爾各答辦事處主任鄭幸宜表示，印度目前為全球第五大經濟體，市場龐大且極具成長潛力，「台灣精品」進軍加爾各答辦理體驗活動有助於提升臺灣產業整體形象及曝光度。現場民眾Mainak表示，這次有機會一次體驗到眾多臺灣產品，印象十分深刻，後續如有換購之需，將優先選購「台灣精品」得獎產品。

「台灣精品時尚生活日」以電子資通訊及生活居家作為兩大產業主軸，展出品牌包括華碩、技嘉與艾法等高科技應用產品，以及歐萊德、康揚、明基材料等生活居家配件，將臺灣產業優勢與符合消費者需求的設計呈現給東印度民眾。此外，微星與創見亦發表其最新得獎產品特點，印度買主Computer Wizards表示，臺灣產品在居家生活及科技應用上具領先地位，若能將更多產品引進印度並多辦理實體活動，可提高品牌認同感並促進消費者購買意願。

根據聯合國6月份資料顯示，印度人口已超過14億人，為世界人口最多的國家，在人口紅利與中高收入家庭增加等利基下，內需潛力龐大，「台灣精品」10月將於孟買參加印度臺灣形象展、11月舉辦「台灣精品」電競賽總決賽等系列推廣活動，持續協助「台灣精品」企業布局南亞市場。