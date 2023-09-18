台北國際航太暨國防工業展 圓滿落幕 創造新商機

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由外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」於9月16日圓滿落幕，闊別四年盛大回歸，共吸引來自10國，近300家企業參展，使用近千個攤位，創下開辦16屆以來最大展出規模。本屆展覽獲得國內產官學研的支持，由國防部、國家太空中心、航太公會、亞創中心以及玩具槍協會籌組5大主題館，更有國際大廠的加持，其中美國在台協會及捷克臺灣商會首度籌組國家館，帶來重要的航太及國防指標企業，分享最新產業趨勢技術與設備產品。三天展期吸引超過3萬人次進場參觀，包含來自55國逾720位國際企業人士來臺參觀，其中前五大來源國為美國、日本、新加坡、韓國、印度，參展商對展出成果十分滿意，已紛紛洽詢下屆參展訊息。

本屆展覽主軸結合政府「六大核心戰略產業」政策，展現國防航太產業「轉型－創新－結盟」三大亮點，串起軍民合作契機，結合產業創新應用範圍，與國際盟友擴大合作。國防館仍是眾所矚目的焦點，以「創新自主、堅實國防」為主題，規劃：勤訓精練捍衛領空廊道、無人機裝備、聯合作戰裝備、軍民通用科技展區、國防菁英招募專區等五大展區，首度公開展示銳鳶二型無人機、偵搜戰術輪車、水下滑翔機等54項建軍備戰執行成果，展現我國國防自主決心。

另外，受到國際情勢影響，近期蓬勃發展的無人載具產業，也是關注焦點，匯集40家產官學研單位的「亞創館」，呈現無人機產業聚落，展示臺灣業者優秀技術與最新研發成果。另有多家無人機研發廠商也透過本次展出機會，與國際業者進行交流，其中雷虎科技首度公開展示的「T-400長程無人直升機」和「海鯊號」USV原型艇即受到國際買主關注。

而今年國家太空中心籌組的「Taiwan Space台灣太空形象館」聯合超過40家產學研機構，展示衛星元件、衛星系統與載具、地面設備、檢測驗證等多項產品與服務，展現我國低軌道衛星及地面設備的頂尖技術與充沛研發能量，展區內陳展的全台首支混合式火箭，更凸顯出臺灣整合產學研單位的亮眼成就。

由航太會籌組的航太產業館則匯集了航空製造供應鏈上中下游相關12家業者共同展出，彰顯臺灣航太關鍵零組件的自研自製能力，展期間已與多家國際業者和單位洽商合作，臺灣國防航太產業的發展潛力無疑受到了國際關注與肯定。

展覽期間辦理多項精彩活動，包含：國際論壇，主辦單位邀請國內外專家業者分享全球無人載具、太空產業發展趨勢及市場；在大會舞台區，展期三天共近千人次現場參與；42場新產品發表會讓與會者掌握產品創新研發的概念與成果；主辦單位精心規劃的「達人講堂」及「達人主題導覽」，透過軍事專家及知名KOL的分享，帶領參觀者貼近產業並更深入的掌握展覽各項精華亮點。

另外，本屆首次設立的玩具槍產業專區，陳列各式精緻擬真的玩具槍，吸引專業好手、軍警單位與生存遊戲玩家。射擊體驗區每日吸引大批參觀者排隊體驗，現場射擊的遊戲聲伴隨參觀群眾的歡呼聲，為展會注入嶄新活力。

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」在各界引領期盼下風光開展、圓滿落幕，期待下屆2025年的展出，歡迎持續關注本展官方網站（www.tadte.com.tw）及社群粉絲專業，鎖定展覽最新消息。