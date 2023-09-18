庫克不用擔心禁蘋令？外媒曝北京醉翁之意

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早前傳出中國政府欲擴大iPhone禁令，一度促使蘋果股價下挫，不過英國《金融時報》（Financial Times）引述知情人士報導稱，蘋果不太可能擔心中國政府擴大禁令，且相信北京的舉措並非針對蘋果。

本月稍早，中國傳出禁止政府機關與國營企業員工在上班使用蘋果iPhone手機，也不得帶進辦公室，中國外交部發言人毛寧隨後對此回應表示，並未發布不得購買與使用外國品牌手機的禁令。

不過，毛寧補充指出，近期確實注意到，有媒體報導蘋果手機的相關安全事件，並要求所有手機企業嚴格遵守中國法律規範，保護消費者儲存於手機的數據，不被任何個人、任何組織竊取。

根據《金融時報》報導，三名曾在中國工作的蘋果前員工表示，蘋果不大可能擔心中國祭出全面禁令，因中國的舉措是用於回擊美國的抗中政策，因此，即便北京當局釋出警告，此舉也非針對蘋果，而是針對美國政府。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾於今年3月到訪中國，出席中國發展高層論壇2023年會，當時曾強調蘋果在過去30年內與中國共同成長，雙方為「共生關係」（symbiotic kind of relationship），並對中國近年產業創新能力讚譽有加，欲拉攏中國關係。

全球戰略顧問公司歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）副合夥人崔歐洛（Paul Triolo）認為，中國政府刻意釋放含混不清的訊號，目的是為了向拜登政府和企業界發出警告，證明其手中仍有牌可打，據他研判，北京當局不會願意採取進一步行動削弱蘋果在中國的地位，因為此舉將對商業環境造成衝擊。

他補充指出，蘋果與中國的關係對雙方而言可謂「雙贏」，蘋果促成了中國製造商升級生產標準和流程，並也透過供應鏈多元化來保護其智慧財產權，確保沒有任何一家供應商可以複製其產品。此外，蘋果在中國直接聘僱1.4萬名員工，據專家估計，該公司為中國創造了逾150萬個工作機會。

除了對潛在限制的擔憂外，蘋果在中國也面對華為競爭。華為於8月底推出5G旗艦新機Mate 60 Pro，引發中國民眾搶購，調研機構預測iPhone 15在中國市場可能損失近四成銷量，不過早前iPhone 15開放預購後，蘋果官網一度大當機，顯見買氣依舊爆棚。