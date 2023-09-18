TDR未經主管機關核定為有價證券

前最高行政法院法官闕銘富指出，在現代民主法治國家權力分立體制下，要求國家行政必須「依法行政」，而「依法行政原則」包括法律的拘束力、法律優越原則及法律保留原則。對於國家各種公權力的行為是否明確，大法官早在多起解釋中提出以三個要素作為判斷基準，亦即可理解性、可預見性及司法審查可能性，也就是說，各種行政行為，包括法規命令、行政處分的內容應該明確，使人民能知悉或至少達到人民足以預見該法規命令或行政處分之內容。

證券交易法第6條第1項規定「本法所稱有價證券，指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核定之其他有價證券。」，而「核定」必須具體、特定、明確的就某金融商品加以「核定」，也就是說，主管機關的核定，必須針對某特定金融商品逐一進行實質的個案核定，因此「概括授權」並非「概括核定」。

闕銘富說，對照101年增訂第2項外國公司之定義前之證券交易法第4條規定，可知證券交易法第5條規定「募集、發行有價證券之公司」，應係指「本國公司」。因此證券交易法第6條第1項規定「本法所稱有價證券，指政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核定之其他有價證券。」係指「本國」之政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核定之其他有價證券。也就是說，「外國」之政府債券、公司股票、公司債券及經主管機關核定之其他有價證券，並非證券交易法第6條第1項規範的對象。

闕銘富認為，臺灣存託憑證（TDR）之發行人、發行地及交易地均在臺灣，是道道地地的「本國」具投資性質之有價證券，乃獨立類型的有價證券。TDR一經主管機關「核定」為有價證券，違反證券交易法管制規定者，即有受到嚴重刑罰究責的風險，因此對於TDR是否經主管機關核定為有價證券，其法律明確性原則之要求，應進行最嚴格的審查。